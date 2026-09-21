“Sievas, kuras jāsit…”: skandalozu izteikumu dēļ Nacionālā apvienība izslēdz no partijas Saeimas kandidātu Valtu Dalbiņu
Nacionālās apvienības (NA) valde lēmusi no partijas izslēgt 15. Saeimas vēlēšanu deputāta amata kandidātu Valtu Dalbiņu, kurš ierakstos sociālajos tīklos normalizējis vardarbību pret sievietēm un veltījis tām aizspriedumainus pārmetumus.
NA paziņojumā sociālajos medijos vēsta, ka Dalbiņš publiski paudis uzskatus, kas nav savietojami ar NA vērtībām un partijas valde ir pieņēmusi lēmumu par viņa izslēgšanu no NA.
Dalbiņš, piemēram, 2025. gada septembrī vietnē "X" izpaudies, ka esot "sievas, kuras jāsit", bet kādā citā ierakstā sievietes nodēvējis par "garīgi nestabilām būtnēm", kuras ārpus ģimenes dzīves nesot nāvi.
Dalbiņš kandidē 15. Saeimas vēlēšanās no NA Vidzemes saraksta ar 27. numuru. Kā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā, Dalbiņš ir NA Ķekavas nodaļas vadītājas vietnieks.
Vienlaikus Dalbiņa izslēgšana no partijas nenozīmē, ka viņš nevarēs kandidēt Saeimas vēlēšanās. Saeimas vēlēšanu likums paredz, ka reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami. Grozījumus tajos var izdarīt tikai CVK un tikai likumā noteiktos gadījumos, piemēram, ja personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, kandidāts nav noteiktajā kārtībā atstājis ar kandidēšanu nesavienojamu amatu, viena persona pieteikta vairākos kandidātu sarakstos vai kandidāts ir miris.