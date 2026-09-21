Vairs nebūs sezonas un nesezonas cenu: Livonijas ordeņa pilī Ventspilī ievieš vienotu biļetes maksu
Livonijas ordeņa pilī Ventspilī vairs nebūs līdzšinējā sezonas un nesezonas biļešu cenu dalījuma, paredz pilsētas domes aktualizētais Ventspils muzeja struktūrvienību biļešu cenu un citu pakalpojumu cenrādis.
Dome atbalstīja Ventspils muzeja ierosmi aktualizēt maksas pakalpojumu cenrādi, lai sabalansētu pakalpojumu faktiskās izmaksas ar to pieejamību apmeklētājiem, vienlaikus nodrošinot iespēju Ventspils muzejam arī turpmāk uzturēt un pilnveidot kvalitatīvu, daudzveidīgu un mūsdienīgu piedāvājumu.
Izmaiņas Ventspils muzeja maksas pakalpojumu cenrādī nepieciešamas, jo kopš iepriekšējās tarifu pārskatīšanas būtiski pieaugušas muzeja darbības nodrošināšanas izmaksas - darba samaksa, elektroenerģijas, apkures, ūdensapgādes, ēku uzturēšanas un citi izdevumi - uzsver pašvaldībā. Vienlaikus inflācijas ietekmē daļa pašreizējo cenu vairs neatspoguļo pakalpojumu faktiskās izmaksas. Cenrāža precizēšanai Ventspils muzejs veicis pakalpojumu pašizmaksas pārrēķinu un cenu salīdzinājumu ar citiem Latvijas, kā arī atsevišķos gadījumos Lietuvas un Igaunijas muzejiem.
Livonijas ordeņa pilī vairs nebūs līdzšinējā sezonas un nesezonas cenu dalījuma un tiek noteikta vienota ieejas maksa visa gada garumā. Jaunajā cenrādī biļetes cena pieaugušajiem noteikta astoņu eiro apmērā, skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar trešās grupas invaliditāti - četri eiro, savukārt ģimenes biļete - 16 eiro. Cenu pārskatīšana saistīta arī ar pils piedāvājuma paplašināšanu - apmeklētājiem pieejama jauna ekspozīcija pils torņa 3., 4. un 5. stāvā -, uzsver domē. Turklāt vairs nebūs atsevišķa maksa par izstāžu zāles apmeklējumu, tā tiek iekļauta kopējā pils apmeklējuma cenā.
Amatu mājā ieejas maksa pieaugušajiem noteikta divu eiro apmērā, skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar trešās grupas invaliditāti - viens eiro, bet ģimenes biļete maksās četrus eiro. Atsevišķa maksa paredzēta radošajām nodarbībām un meistarklasēm, kuru norisei nepieciešami papildu materiāli - trīs eiro skolēniem, studentiem un pensionāriem un pieci eiro pieaugušajiem.
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Piejūras brīvdabas muzejā tiek aktualizēta sezonas ieejas maksa, ņemot vērā vasaras sezonas piedāvājumu - ekspozīciju muzeja ēkā, āra teritoriju ar eksponātēkām un laivām, bišu ekspozīciju un kultūraugiem. Sezonas biļete pieaugušajiem noteikta astoņu eiro apmērā, skolēniem, studentiem, pensionāriem un trešās grupas invalīdiem - četri eiro, bet ģimenes biļete maksās 16 eiro. Tāpat precizēta muzeja teritorijā piemērojamo tirdzniecības vietu maksa - astoņi eiro par vietu bez elektrības pieslēguma un 15 eiro ar elektrības pieslēgumu.
Pārskatītas arī muzejpedagoģisko programmu cenas. 2025. gadā Ventspils muzejā notikušas 476 muzejpedagoģiskās nodarbības, kuras apmeklēja 10 691 dalībnieks. Pašreizējā maksa - 20 eiro par grupu - nav mainīta kopš 2023. gada. Muzejpedagoģiskās nodarbības cena turpmāk muzeja telpās būs 30 eiro, bet izbraukuma nodarbībai - 40 eiro.
Gida pakalpojumiem tiek noteikta maksa 30 eiro latviešu valodā un 40 eiro svešvalodā. Tāpat ir precizēti restaurācijas darbu izcenojumi, tos tuvinot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piemērotajiem izcenojumiem.
Jaunums ir Goda ģimenēm jeb "3+ kartes" īpašniekiem - Ventspils muzejā līdz šim šāda atlaide nav piemērota, bet jaunajā cenrādī tiek noteikta 10% atlaide no individuālās ieejas biļetes cenas, atbilstoši katras muzeja struktūrvienības izcenojumam.
Pakalpojumu cenrāža izmaiņas stājas spēkā ar 22. septembri.