Otrdien Latviju vietām skars pērkona lietusgāzes; gaidāma arī bieza migla
Foto: LETA
Naktī vietām īslaicīgi līs un veidosies migla.
Sabiedrība

Otrdien Latviju vietām skars pērkona lietusgāzes; gaidāma arī bieza migla

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Naktī uz otrdienu vietām Latvijā īslaicīgi līs, valsts rietumu un centrālajā daļā iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

Otrdien Latviju vietām skars pērkona lietusgāzes; ...

Daudzviet redzamību pasliktinās dūmaka, vietām valsts centrālajos un austrumu novados sabiezēs migla. Pūtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6..+11 grādi, dažviet piekrastē +13 grādi.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, Latgalē būs pārsvarā apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu, vairāk nokrišņu būs Latgales dienvidaustrumos.

Otrdien ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +12..+17 grādi.

Rīgā naktī gaidāms īslaicīgs lietus un lēns vējš, dienā palaikam spīdēs saule un nedaudz pastiprināsies ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta svārstīsies ap +10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +16, +17 grādiem.

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