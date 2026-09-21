Otrdien Latviju vietām skars pērkona lietusgāzes; gaidāma arī bieza migla
Naktī uz otrdienu vietām Latvijā īslaicīgi līs, valsts rietumu un centrālajā daļā iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Daudzviet redzamību pasliktinās dūmaka, vietām valsts centrālajos un austrumu novados sabiezēs migla. Pūtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē gaidāms arī mērens ziemeļu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs +6..+11 grādi, dažviet piekrastē +13 grādi.
Dienā saule mīsies ar mākoņiem, Latgalē būs pārsvarā apmācies laiks. Vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu, vairāk nokrišņu būs Latgales dienvidaustrumos.
Otrdien ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +12..+17 grādi.
Rīgā naktī gaidāms īslaicīgs lietus un lēns vējš, dienā palaikam spīdēs saule un nedaudz pastiprināsies ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra no rīta svārstīsies ap +10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +16, +17 grādiem.