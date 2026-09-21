Sēnes var izmaksāt dārgāk, nekā plānots: par šo kļūdu mežā draud sods
Sākoties aktīvajai sēņošanas un ogošanas sezonai, svarīgi savu automašīnu mežā atstāt atbilstoši noteikumiem, lai vēlāk nenāktos samaksāt sodu un šīs sēnes vai ogas neizmaksātu divreiz dārgāk. Kur novietot automašīnu, kad gribam sēņot un ogot, skaidro 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Bekas, gailenes, ogas pievilina gan rīdziniekus, gan vietējos iedzīvotājus. Sēņu sezonā mobilizējas arī likumsargi, jo sēņu mednieki mēdz neievērot noteikumus, novietojot savas automašīnas. Sēņotāji bieži pieļauj kļūdu, iebraucot sūnās vai uz meža stigām, jeb zaļajā zonā. Ja teritorijā ir zīme ar "zaļo lapiņu", tie parasti ir dabas liegumi, kur noteikumi ir stingrāki. Dažreiz gan zīme ir grūti pamanāma, taču tas likuma priekšā nav attaisnojums.
“Sadursme 360” devās uz Garkalni, kur kopā ar Ropažu pašvaldības policiju aizbrauca uz mežu, lai noskaidrotu, kur drīkst legāli atstāt savu automašīnu.
“Varbūt parasti, skatoties, liekas, ka tā ir ierīkota stāvvieta un tas ir ceļš, bet šajā gadījumā tas noteikti pēc definīcijas nav ceļš. Ceļš šeit ir redzams speciāli izbūvēts, un šī bojātā zemsedze rada maldīgu iespaidu, ka šeit stāvēšana ir atļauta,” par video redzamo situāciju stāsta Sandis Gedominskis, PP Ropažu novada iecirkņa priekšnieks.
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis stāsta, ka vairums cilvēku tomēr uzvedas prātīgi.
“Situācija nav tik traģiska un briesmīga, ja cilvēki ievēro noteiktas pamatnormas – nebojā šo zemsedzi, nebrauc ar automašīnu, neizved, neatstāj atkritumus. Tāpēc domāju, ka situācija ir pietiekami laba,” saka Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektores vietnieks.
Tiem, kuri tomēr neuzvedas apzinīgi, pienākas sods. Šajā sezonā par zaļās zonas izbraukāšanu naudas sods piemērots daudziem.
“Sods ir, sākot no brīdinājuma, ja persona ir uz vietas, līdz 50 eiro. Ja persona nav uz vietas, piemēro minimālo naudas sodu – 30 eiro,” norāda Raimonds Tarvids, Pašvaldības policijas vecākais inspektors.