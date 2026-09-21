Liepājas Simfoniskais orķestris atklāj 146. sezonu
Sestdien, 19. septembrī, koncertzālē Lielais dzintars Liepājas Simfoniskais orķestris galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā atklāja savu 146. koncertsezonu. Kopā ar ...
Ar pasaulslavena čellista atgriešanos Liepājas Simfoniskais orķestris atklāj 146. sezonu. FOTO
Sestdien, 19. septembrī, koncertzālē Lielais dzintars Liepājas Simfoniskais orķestris galvenā diriģenta Gunta Kuzmas vadībā atklāja savu 146. koncertsezonu. Kopā ar orķestri muzicēja izcilais vācu čellists Daniels Millers-Šots, bet koncertā pirmatskaņojumu piedzīvoja Jura Karlsona simfoniskā vīzija Saules lēktā.
Daniels Millers-Šots Liepājā atskaņoja Antonīna Dvoržāka Koncertu čellam un orķestrim – vienu no nozīmīgākajiem un klausītāju iemīļotākajiem čella repertuāra darbiem. „Mīlam Daniela Millera-Šota izjusto muzikalitāti un ļoti labprāt tiksimies ar šo izcilo mūziķi vēl citos projektos,” pēc atkalsatikšanās ar vācu čellistu sacīja Liepājas Simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma.
Īpašs sezonas atklāšanas notikums bija Jura Karlsona jaunā skaņdarba Saules lēktā pirmatskaņojums. Guntis Kuzma komponistu raksturo kā personību ar plašu kultūras redzesloku, asprātību un nerimstošu interesi par mūzikas pasauli. „Viņa mūzikā vienmēr ir spilgta ideja – grauds, impulss, stāsts. Manuprāt, ļoti bieži simfoniskā domāšana organiski saplūst ar skatuves izjūtu, bet fantāzijas brīvība un vīzija veido dramaturģijas plūdumu,” norādīja Kuzma.
Vīzija kļuvusi gandrīz par Jura Karlsona personisko žanru – šajā darbu virknē līdzās Vakarblāzmai, Jāzepa vīzijām un Noslēpumainajam dārzam tagad iekļaujas arī Saules lēktā. Koncerta programmā bija iekļauts arī viens no 20. gadsimta spēcīgākajiem simfoniskajiem vēstījumiem – Artūra Onegēra dramatiskā un eksistenciāli piesātinātā Liturģiskā simfonija. Koncertu tiešraidē pārraidīja Latvijas Radio 3, un tā ieraksts tagad pieejams radio arhīvā.
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Septembra un oktobra mijā Liepājas Simfoniskais orķestris dosies tradicionālajā rudens koncerttūrē, uzstājoties Ventspilī, Lielvārdē, Daugavpilī un Tukumā. Savukārt 25. septembrī orķestris ar tūres programmu viesosies Starptautiskajā Mažeiķu mākslas festivālā Lietuvā. Koncertos orķestrim pievienosies jaunās paaudzes latviešu vijolniece Elza Siliņa.
Lielajā dzintarā orķestris atkal muzicēs 10. oktobrī, kad izskanēs Mārtiņa Brauna 75. jubilejai veltītā koncertprogramma Mārtiņš Brauns. Dziesma par spēli. Savukārt 7. novembrī orķestris britu diriģenta Daglasa Bostoka vadībā uzstāsies kopā ar starptautiski atzīto latviešu čellisti Margaritu Balanas.