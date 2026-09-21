"Latvijas valsts meži" apbalvo izcilākos mežkopības darbu veicējus astoņos Latvijas reģionos
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apbalvojusi uzņēmumus, kuri 2025. gadā sasnieguši izcilus rezultātus mežkopības darbos un sadarbībā ar LVM.
Katrā no astoņiem LVM reģioniem mežkopības darbu veikšanu nodrošina aptuveni 25 pakalpojumu sniedzēji, kuri atjauno meža platības gan stādot, gan papildinot ar rokas darba rīkiem, veic jaunaudžu un agrotehnisko kopšanu, aizsargā jaunaudzes pret briežu dzimtas dzīvnieku postījumiem.
Lai izvērtētu, kuram no pakalpojumu sniedzējiem piešķirt izcilības balvu, tiek ņemta vērā darbu izpildes kvalitāte, iekļaušanās darbu izpildes termiņos, kā arī sadarbība ar LVM mežkopības darbiniekiem, kuri uzdod veicamos darbus, kontrolē to izpildi un pieņem darba rezultātu. Stāsta LVM mežkopības darbu eksperts Juris Katrevičs:
“Augstu vērtējam ikvienu pakalpojuma sniedzēju, tomēr izcilās sadarbības balva katrā reģionā pagaidām tiek pasniegta tikai viena. Pirmo reizi šādu balvu pasniedzām 2020. gadā par 2019. gadā sasniegtajiem rezultātiem. Ierasti balvas pasniedzam ikgadējās vienas dienas pakalpojumu sniedzēju apmācībās, kuras organizējam, lai iepazīstinātu pakalpojumu sniedzējus ar kvalitātes prasībām, aktualitātēm un vienādotu izpratni par veicamo darbu izpildi.”
Par izcilu sadarbību 2025. gadā balvas šogad tika pasniegtas visos LVM reģionos:
- LVM Rietumvidzemes reģionā – SIA “HUBRO”
- LVM Austrumvidzemes reģionā – SIA “Sils RS”
- LVM Ziemeļlatgales reģionā – SIA “SKN Šuškova”
- LVM Dienvidlatgales reģionā – SIA “AT Meži”
- LVM Vidusdaugavas reģionā – SIA “AT Meži”
- LVM Zemgales reģionā – SIA “SCHWARTZ COMPANY”
- LVM Dienvidkurzemes reģionā – SIA “BEM auto”
- LVM Ziemeļkurzemes reģionā – SIA “Štr mežs”
Stāsta divu balvu saņēmējs, SIA “AT Meži” vadītājs Andrejs Turļuks: “Liels paldies LVM par sadarbības novērtējumu! Šīs balvas saņemšanā lielākais nopelns ir maniem darbiniekiem – par viņu ieinteresētību un atbildīgo attieksmi pret darbu. Balvas saņemšana mūsu komandai vienlaikus uzliek arī lielāku atbildību turpmāk. Apzināmies, ka piedalāmies viena no Latvijas nozīmīgākā resursa – meža – apsaimniekošanā. Mūsu mērķis ir noturēt darbu kvalitāti vismaz esošā līmenī un turpināt censties, lai sasniegt vairāk.”