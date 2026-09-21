Čehova teātrī pirmizrādi piedzīvos Džilindžera iestudējums par draudzības un mīlestības trauslo robežu
17. oktobrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra arkādē pirmizrādi piedzīvos Dž. Dž. Džilindžera iestudētā traģikomēdija "Ēriks un Anna".
“Ēriks un Anna” ir divu aktieru traģikomēdija, kurā viegls humors savijas ar stāstu par vientulību, tuvību un trauslo robežu starp draudzību un mīlestību. Ēriks un Anna ir bijuši draugi visu mūžu — precīzāk, kopš bērnudārza laikiem. Viņi augstu vērtē viens otru, rūpējas viens par otru un viens par otru zina vi… Tā, mirklīti. Vai viņi tiešām viens par otru zina visu? Un, tikpat svarīgi, vai viņi zina visu par sevi un savām jūtām?
Tims Jansons ir radījis daudzslāņainu stāstu, kurā humors un ironija pastāv līdzās dziļiem pārdzīvojumiem, bet draudzība un mīlestība ir tikpat daudzšķautņainas kā vientulība. Kopīgi apēsts puds sāls tomēr neaizstāj vaļsirdīgas sarunas. Varoņus — un līdz ar viņiem arī skatītājus — sagaida pārsteigumi, pārpratumi, negaidīti pavērsieni, kā arī gaidu, pasaules uzskatu, prioritāšu un vērtību sadursmes, kas ir neizbēgamas jebkurās attiecībās.
Lugas pasaules pirmizrāde notika 2020. gadā Sidalinnas teatrī (tolaik - Igaunijas Krievu teātris) — krievu valodā Igora Kotjuha tulkojumā. Arī Čehova teātra jauniestudējumā izmantots tas pats tulkojums.
Izrādes režisors ir Dž. Dž. Džilindžers, scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Annemarija Ščegoļeva, kustību māksliniece – Linda Kalniņa, gaismu mākslinieks – Maksims Ustimovs. Izrādes vadītāja – Kristīna Tolmadževa. Izrādē piedalīsies Čehova teātra aktieri Natālija Živeca un Anatolijs Fečins. Tuvākās izrādes: 17.10., 18.10., 29.10., 30.10., 28.11., 29.11., 02.12., 29.12., 30.12. Izrāde “Ēriks un Anna” iestudēta krievu valodā, zālē tiks nodrošināti titri latviešu un angļu valodā.