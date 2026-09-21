Retas fotogrāfijas atklāj, kā trimdas latvieši dzīvoja un saglabāja savu kultūru Zviedrijā
Līdz 2027. gada 15. martam LU bibliotēkā Rūpniecības ielā 10 bez maksas apskatāma fotoizstāde "Trimdinieku sasaukšanās". Tā atklāj Friča Forstmaņa radošo mantojumu un Zviedrijas latviešu sabiedrisko un kultūras dzīvi trimdā.
Otrā pasaules kara noslēgumā tūkstošiem latviešu bija spiesti pamest dzimteni. Trimda viņiem nozīmēja ne tikai aizbraukšanu no Latvijas, bet arī dzīvi starp zaudēto un cerību uz atgriešanos, starp nepieciešamību iesakņoties jaunā vidē un centieniem saglabāt valodu, kultūru un piederību latviešu kopienai. Šajā procesā nozīmīga loma bija ne tikai rakstītajam vārdam, bet arī fotogrāfijai, kas ļāva iemūžināt latviešu ikdienu jaunajās mītnes zemēs un atspoguļot trimdas sabiedrības darbu Latvijas un tās tautas labā.
Viens no neatlaidīgākajiem latviešu dzīves fotodokumentētājiem trimdā bija Fricis Forstmanis, kuru mēdz dēvēt par vīru ar trim vārdiem. Kā Fricis Forstmanis viņš bija fotogrāfs, grāmatsējējs, žurnālists, tulkotājs un redaktors. Izmantojot mātes pirmslaulības uzvārdu, ar vārdu Fricis Dziesma viņš rakstīja dzeju literārajā latviešu valodā, savukārt kā Alant Vils publicēja dzeju un humoristiskus tekstus ventiņu mēlē. Šie trīs vārdi atklāj trīs Forstmaņa radošās pasaules, kas savstarpēji mijiedarbojās.
Ar fotogrāfiju Forstmanis aizrāvās jau jaunībā, bet Zviedrijā tā kļuva par neatņemamu viņa dzīves daļu. Viņa fotogrāfijas regulāri publicēja zviedru laikraksti, un viņš ieguva arī sporta fotogrāfa licenci. Forstmanis ar fotokameru dokumentēja apkārt notiekošo, īpašu uzmanību pievēršot Zviedrijas latviešu kopienas dzīvei. Viņa fotogrāfijas atklāj trimdas cilvēkus, vidi, sabiedriskās norises un ikdienas mirkļus, kas citādi būtu saglabājušies vien rakstītajās liecībās un laikabiedru atmiņās.
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2021. gadā Misiņa bibliotēka saņēma nozīmīgu dāvinājumu – daļu Friča Forstmaņa foto negatīvu arhīva. Ar Andreja Eglīša Latviešu nacionālā fonda (Stokholma) valdes pārstāves Māras Strautmanes starpniecību šo dāvinājumu bibliotēkai nodeva Tālivaldis Forstmanis un Livija Eliasone.
No Forstmaņa fotogrāfijām uz skatītāju raugās Jānis Jaunsudrabiņš, Zenta Mauriņa, Kārlis Ieviņš, Veronika Strēlerte, Mārtiņš Zīverts un citi latviešu kultūras darbinieki. LU bibliotēkas Misiņa bibliotēkas krājumā glabājas šo autoru sarakstītie darbi, manuskripti, rokraksti un vēstules. Tādējādi fotogrāfijas veido simbolisku atgriešanos – tās ļauj ieraudzīt cilvēkus un viņu pasauli svešumā, papildinot bibliotēkas krājumā saglabātās rakstītās liecības.
Izstādes nosaukums “Trimdinieku sasaukšanās” aizgūts no Friča Dziesmas dzejoļa “Trimdinieku sasaukšanās”, kurā izskan cerība reiz atkal satikties un doties ceļā uz Latviju. Izstāde “Trimdinieku sasaukšanās” apskatāma līdz 2027. gada 15. martam LU bibliotēkā, Rūpniecības ielā 10, 2. stāva zālē darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00. Ieeja – bez maksas.