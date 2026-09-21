Kad apkārt plosās vīrusi: kāpēc ķiplokus vērts celt galdā biežāk
Rudenī, kad arvien biežāk apkārt klejo dažādi vīrusi, ir vērts īpašu uzmanību pievērst ikdienas uzturam. Ķiploki satur sēra savienojumus, tostarp allicīnu, un ir vienkārši iekļaujami ēdienkartē – piemēram, pagatavojot gardu ķiploku mērcīti.
Allicīns veidojas, ķiploku sasmalcinot vai saspiežot, un tieši ar šo savienojumu saista daudzas ķiploka īpašības.
Tomēr jāatceras, ka ķiploki nav zāles un nevar pasargāt no saslimšanas ar vīrusu infekcijām. Tos drīzāk vērts uztvert kā vienu no daudzveidīga uztura sastāvdaļām.
Ja svaiga ķiploka asā garša neiet pie sirds, to var pievienot dažādiem ēdieniem vai pagatavot vienkāršu ķiploku mērcīti. Tā labi iederēsies pie svaigiem dārzeņiem, gaļas ēdieniem, kukurūzas vai maizes grauzdiņiem.
Vienkārša ķiploku mērcīte
Lielu ķiploka daiviņu izspiež ķiploku spiedē, pievieno aptuveni vienu daļu majonēzes un divas daļas grieķu jogurta vai skābā krējuma. Visu rūpīgi samaisa. Pēc vēlēšanās var pievienot šķipsniņu sāls, piparus vai sasmalcinātus zaļumus.
Mērci ērti pagatavot nelielā stikla burciņā, ko pēc tam var aizvērt ar vāku un ievietot ledusskapī. Tā var būt arī vienkāršs veids, kā papildināt dārzeņu uzkodas – burkānu, gurķu vai paprikas stienīšus.
Jāņem vērā, ka lielā daudzumā svaigi ķiploki dažiem cilvēkiem var izraisīt kuņģa un zarnu trakta kairinājumu, dedzināšanu vai vēdera pūšanos. Tāpēc arī šajā gadījumā svarīga ir mērenība.