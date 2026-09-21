Rīgā aizvadītas vērienīgas iedzīvotāju evakuācijas mācības
Mācību Namejs 2026 laikā deviņdesmit viens rīdzinieks praksē izmēģināja, kā notiktu evakuācija reāla apdraudējuma gadījumā. Dalībnieki nakšņoja Rīgas Arkādijas vidusskolā ierīkotā evakuācijas centrā un plkst. 23.00 piedalījās kontrolēta telpu sadūmojuma scenārijā.
Dalībnieki pēc pulcēšanās Uzvaras parkā ar autobusiem tika nogādāti Rīgas Arkādijas vidusskolā, kur bija izveidots mācību evakuācijas centrs. Tur visi dalībnieki tika reģistrēti, viņiem tika nodrošināta silta tēja un uzkodas, kā arī sniegta informācija par uzturēšanās kārtību evakuācijas centrā un veikta ugunsdrošības instruktāža.
"Šīs mācības ļāva praksē pārbaudīt ne tikai pašvaldības izstrādātos evakuācijas risinājumus, bet arī to, kā dažādās institūcijas spēj sadarboties reālā situācijā. Būtiskākais secinājums ir tas, ka sadarbība starp pašvaldības Civilās aizsardzības pārvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Rīgas pašvaldības policiju, Latvijas Sarkano Krustu un Arkādijas vidusskolu bija ļoti laba un koordinēta. Arī iedzīvotāji rīkojās disciplinēti un organizēti. Tieši šādās praktiskās mācībās varam pārliecināties, kas darbojas labi un kas vēl pilnveidojams," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Mācību laikā dalībniekiem tika nodrošināta arī izglītojoša programma. Latvijas Sarkanā Krusta speciālisti demonstrēja pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji stāstīja par ugunsdrošību, savukārt Jānis Joksts no "bugout.eu" praktiski demonstrēja, kādam aprīkojumam un krājumiem būtu jāatrodas 72 stundu ārkārtas gadījumu somā. Dalībniekiem tika nodrošinātas vakariņas, kā arī viss nepieciešamais nakšņošanai evakuācijas centrā.
Viens no praktiskākajiem mācību elementiem notika plkst. 23.00, kad VUGD organizēja kontrolētu telpu sadūmojumu, lai pārbaudītu cilvēku rīcību ugunsgrēka trauksmes gadījumā. Pēc trauksmes saņemšanas visi mācību dalībnieki organizēti atstāja ēku, tādējādi praksē pārbaudot evakuācijas centra rīcības kārtību vēl viena apdraudējuma gadījumā.
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Mācību gaitā būtiski starpgadījumi netika konstatēti, un dalībnieki kopumā rīkojās mierīgi un organizēti. Vienlaikus vairāki dalībnieki izrādīja interesi, lai nākotnē šādās mācībās tiktu iekļauts vēl vairāk praktisku un negaidītu situāciju, kas ļautu pārbaudīt rīcību sarežģītākos apstākļos.
Mācību rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu un turpinātu pilnveidot Rīgas iedzīvotāju evakuācijas sistēmu un iesaistīto institūciju sadarbību. Īpaša nozīme mācību veiksmīgā norisē bija Rīgas pašvaldības Civilās aizsardzības pārvaldes, Rīgas Arkādijas vidusskolas, Latvijas Sarkanā Krusta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Rīgas pašvaldības policijas ciešajai un koordinētajai sadarbībai.