Pabeigta izmeklēšana par 10 gadus vecā Mika nāvi Mērsragā
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu par 22. maijā Mērsraga pagastā notikušo avāriju, kurā automašīna apdzīšanas laikā nāvējoši notrieca 10 gadus veco Miku, kurš devās uz skolu ar riteni.
Negadījums notika 22. maijā ap pulksten 11.25 uz autoceļa Stende-Lauciene-Mērsrags. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 1961. gadā dzimušais "Peugeot Partner" vadītājs, braucot pa autoceļu Stende–Lauciene–Mērsrags no Ķipatciema uz Mērsragu, mēģināja apdzīt tajā pašā virzienā braucošo zēnu. Kā noskaidroja likumsargi, autovadītājs pirms manevra nepārliecinājās par tā drošību, neievēroja pietiekamu intervālu un uzbrauca velosipēdam. Miks negadījumā cieta smagi un nākamajā dienā pēc sadursmes slimnīcā nomira.
Valsts policijas amatpersonas notikuma vietā veica arī alkohola pārbaudi automašīnas vadītāja izelpā un vīrietis neatradās alkohola reibumā. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, kura izmeklēšana šobrīd ir pabeigta un tas nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Transportlīdzekļa vadītājam izmeklēšanas laikā tika piemērots aizdomās turētā statuss. Vīrietis iepriekš nav sodīts.
Šajā gadījumā ir pārkāpti vairāki Ceļu satiksmes noteikumu punkti, proti:
- transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums darīt visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie (velosipēdu vadītāji),
- pirms jebkura manevra transportlīdzekļa vadītājam jāpārliecinās par ceļu satiksmes drošību un par to, vai netiks traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki,
- transportlīdzekļa vadītājam jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.
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Saskaņā ar Krimināllikumu, par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tā izraisījusi cilvēka nāvi, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Mika mamma Jauns.lv pēc traģiskā notika pauda, ka jūtas šokēta. "Tas notika piektdien, pēc pulkstens 11. Miks bija ceļā uz skolu, jo viņam bija paredzēts deju koncerts. Mums zvanīja kaimiņš, jautāja, vai gadījumā mūsu bērns nav ar riteni aizbraucis. Tētis teica, ka jā, un tad viņš laikam bija jau notriekts. Tētis paņēma atslēgas un devās uz notikuma vietu – aptuveni 2,5 kilometrus no mūsu mājām. Zēnu notrieca Centrālās laboratorijas automašīna," pauda Mika mamma. Vairāk lasi ŠEIT.