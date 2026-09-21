Pagaidu tilts pār Daugavu varētu izmaksāt 20 miljonus eiro
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) atklājis, ka plānotais pagaidu tilts pār Daugavu, kas tiks uzstādīts Vanšu tilta pārbūves laikā, izmaksās aptuveni 20 miljonus eiro.
Šobrīd plānots, ka uz pagaidu tilta būs viena josla katrā virzienā. Kamēr šāds tilts nebūs uzstādīts, Kleinbergs nepieļaušot satiksmes apturēšanu uz Vanšu tilta. Lielos pārbūves darbus plānots sākt 2027. gadā.
Kleinbergs atklāja, ka šāda jauna tilta izmaksas varētu būt ap 20 miljoniem eiro. Tas ir aptuveni tik pat, cik gadījumā, ja šādu tiltu nomātu, pauda Rīgas mērs.
To, kas un cik lielā mērā segs šāda pagaidu tilta izmaksas, Kleinbergs tuvākajā laikā iecerējis apspriest ar premjeru un finanšu ministru. Šāds tilts varētu būt noderīgs arī visas valsts mērogā civilmilitārajām vajadzībām, ne tikai pašvaldībai, norādīja mērs.
Kā žurnālistiem atzina Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš, šobrīd vēl tiek apzinātas iespējas, kur tieši šāds pagaidu tilts varētu atrasties, tomēr tas noteikti būšot tuvumā Vanšu tiltam. Tāpat šobrīd vēl tiekot apzinātas iespējas sabiedriskajam transportam, kas ikdienā pārvietojas pāri Vanšu tiltam. Par to, vai tas varētu tikt pārvirzīts pāri šādam pagaidu tiltam, skaidrības vēl nav.
Pēc Rīgas domē sniegtās informācijas, Vanšu tiltu darba dienās šķērso aptuveni 55 000 līdz 60 000 transportlīdzekļu, bet maksimumstundā aptuveni 4500 transportlīdzekļu. Katru darba dienu tiltu šķērso arī 759 "Rīgas satiksmes" sabiedriskā transporta reisi, pārvadājot vairāk nekā 20 000 pasažieru, tādēļ pašvaldība veic detalizētu satiksmes plūsmu izpēti.
Kauliņš stāstīja, ka pašlaik vairāk nekā 50 krustojumos veic satiksmes plūsmu uzskaiti un modelē nepieciešamās izmaiņas luksoforu darbībā un satiksmes organizācijā, kā arī ir plānots izmantot mobilo sakaru operatoru datus, lai kopā ar "Rīgas satiksmi" un pasažieru vilcienu pārvadātājiem savlaicīgi sagatavotu papildu sabiedriskā transporta iespējas. Vienlaikus, izpildot mēra doto uzdevumu, plānots sākt nepieciešamās darbības, lai Vanšu tilta pārbūves laikā varētu izbūvēt pagaidu tiltu, sacīja Kauliņš.
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Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos - vispirms 2027. gada pirmajā pusē plānots atjaunot krasta nostiprinājumus, pēc tam pārbūvēt Krišjāņa Valdemāra ielas posmu no Kronvalda bulvāra līdz Vanšu tiltam, bet 2027. gada nogalē sākt paša Vanšu tilta pārbūvi. Darbus plānots pabeigt 2029. gada otrajā pusē. Kauliņš solīja, ka nozīmīgi satiksmes ierobežojumi pirmajos divos posmos nebūs, tomēr tādi ir gaidāmi trešajā posmā. Savukārt pagaidu tilta aprises sāks parādīties jau pirmajā remontdarbu posmā.
Tilta remontam nepieciešami vairāk nekā 80 miljoni eiro
Kā ziņots, konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"". Otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām, un Rīgas pašvaldība ar uzvarētāju noslēgusi līgumu par tilta projektēšanu un būvniecību.
Vanšu tilta remontam 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoniem eiro, bet 2028. gadā - līdz 35,76 miljoniem eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri. Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
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Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē" metodi, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā. Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.