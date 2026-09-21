Vanšu tilta pārbūves laikā pār Daugavu tiks uzstādīts pagaidu tilts
Pirms Vanšu tilta slēgšanas pārbūvei Rīgā paredzēts uzstādīt pagaidu tiltu, pār kuru varēs organizēt satiksmi. Vērienīgos būvdarbus plānots sākt 2027. gadā.
Kā ziņots, konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Otrs pretendents konkursa iznākumu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), taču IUB šīs pretenzijas atzina par nepamatotām, un Rīgas pašvaldība ar uzvarētāju noslēgusi līgumu par tilta projektēšanu un būvniecību.
Vanšu tilta remontam 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā - līdz 42 miljoniem eiro, bet 2028. gadā - līdz 35,76 miljoniem eiro.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē" metodi, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā. Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.
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