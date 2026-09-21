Burovs: Komisija vērtēs Vanšu tilta remontdarbu ietekmi uz mobilitāti
Pierīgā Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ir saņemta Mārupes pašvaldības vēstulē, kurā paustas bažas par informācijas trūkumu attiecībā uz Vanšu tilta remontdarbiem Rīgā, lielo neksaidrību par satiksmi to laikā un ietekmi uz mobilitāti Pierīgā.
“Gan Mārupes pašvaldība, gan uzņēmēji ir satrauktas par neskaidrību, kas ir iestājusies plānoto Rīgas Vanšu tilta remontdarbu sakarā, tāpēc jau septembrī komisijas sēdē aicināsim visus procesā iesaistītos. Nepārdomāta tilta remontdarbu organizācija varētu ļoti negatīvi ietekmēt mobilitāti Rīgas reģionā, apgrūtinot ne tikai iedzīvotāju ikdienas gaitas, bet arī uzņēmējdarbību, sociālo un medicīnas pakalpojumu pieejamibu," uzsver komisijas priekšsedētājs Oļegs Burovs.
Plānots, ka 22.septembrī jautājums par Vanšu tilta remontdarbu ieteikmi uz mobilotāti un pakalpojumu pieejamību Pierīgā tiks skatīts 22.septembrī. Deputāti plāno uzklausīt Rīgas un Pierīgas pašvaldību pārstāvjus, uzņēmēju un iedzīvotāju organizācijas, kā arī Satiksmes ministrijas, VSIA Latvijas Valsts ceļi un citus ekspertus.
Kā zināms 2027.gadā Rīgas pašvaldība plāno uzsākt Vanšu tilta remontdarbus, no Rīgas domes vadības publiski ir izskanējusi informācija, ka to laikā tilts varētu būt slēgts satiksmei. Šāda darbu plānošana ir raisījusi bažas Rīgas un Pierīgas iedzīvotājos, satraukumu pauž arī uzņēmēji un dažādu pakalpojumu sniedzēji. "Ņemot vērā to, ka Rīgas pašvaldības rīcība ar ielu infrastruktūru ne vienu vien reizi pēdējā laikā ir saņēmusi iedzīvtāju un arī palīdzības dienestu kritiku, kā arī to, cik liela nozīme Vanšu tiltam ir kopējā reģiona mibilitātē, situāciju izpētīs arī Saeimas deputāti," rezumē Saeimas komisijas priekšsēdētājs.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 2026. gada 22. septembra sēde. Darba kārtības jautājums: Vanšu tilta pārbūves laikā plānotā satiksmes organizācija un tās ietekme uz mobilitāti Rīgā un Pierīgas pašvaldībās.
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Sēdes dalībnieki:
- Kristaps Kauliņš – Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors;
- Jānis Upenieks – Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs;
- Jānis Kalniņš – Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors;
- Viktorija Tabakurska – Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Infrastruktūras nodaļas vecākā referente;
- Mārtiņš Lazdovskis – VSIA Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs;
- Jurģis Miezainis – Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs;
- Mareks Miķelsons – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vecākais eksperts;
- Aivars Osītis – Mārupes novada domes priekšsēdētājs;
- Artūrs Detlavs – Mārupes novada pašvaldības vecākais civilās aizsardzības speciālists;
- Jānis Lediņš – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izpilddirektors;
- Gundega Ose – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes vadītāja;
- Andris Steļmahs – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Mobilitātes nodaļas vadītājs;
- Kaspars Gorkšs – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors.
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Uz sēdi uzaicināti Rīgas domes, pilnsabiedrības Vanšu tilts, Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Mārupes novada pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un VSIA Latvijas Valsts ceļi pārstāvji.