Latvijai tuvojas spēcīgs ciklons - vietām var nolīt visa mēneša norma
Šonedēļ Latviju šķērsos divi cikloni, no kuriem spēcīgākais vietām var atnest pat visa mēneša nokrišņu normu. Savukārt septembra nogalē iespējama atvasara.
Pirmā ciklona ietekmē otrdienas pēcpusdienā Latgali no dienvidaustrumiem sasniegs lietus, trešdien valsts lielākajā daļā palaikam līs, gaisa temperatūra nepārsniegs +12..+17 grādus. Paredzams, ka ceturtdien ieradīsies otrais ciklons, kas būs krietni spēcīgāks un laikapstākļus ietekmēs līdz pat sestdienai. Šis ciklons vietām var atnest ļoti stiprus nokrišņus, kuru daudzums sasniedz mēneša normu.
Intensīvs lietus gaidāms plašā teritorijā, dažviet iespējama zemāko vietu applūšana.
Lietavas prognozētas visā Daugavas baseinā, tādēļ septembra beigās un oktobra sākumā ievērojami palielināsies ūdens pietece Daugavas hidroelektrostacijās. Ciklons sagādās arī brāzmainu vēju. Lietus laikā pat dienas vidū gaisa temperatūra daļā valsts svārstīsies ap +10 grādiem. Salnas šonedēļ nav gaidāmas.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm septembra pēdējās dienās un oktobra sākumā laikapstākļus ietekmēs anticiklons, saulainākajās un siltākajās pēcpusdienās gaisa temperatūra var pakāpties nedaudz virs +20 grādiem.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nokrišņu daudzums šonedēļ Latvijā, it īpaši Latgalē, gaidāms krietni lielāks par normu, bet nākamajās četrās nedēļās - zemāks par normu vai tuvu tai. Gaisa temperatūra šonedēļ būs līdzīga daudzu gadu vidējam rādītājam, bet turpmākās trīs nedēļas prognozētas siltākas nekā rudenī ierasts.