Iedzīvotāji ierosina Saeimas deputātu skaitu samazināt līdz 70 - iniciatīvu parakstījuši 10 tūkstoši iedzīvotāju
Iniciatīva par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70 kopš 26. augusta savākusi 10 000 parakstu un tagad būs jāizskata parlamentam.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Ričards Bumbērs. Viņš rosina grozīt Satversmes 5. pantu, nosakot, ka Saeima sastāv no 70 tautas priekšstāvjiem pašreizējo 100 vietā. Autors vēlas attiecīgi pielāgot Saeimas vēlēšanu likumu, paredzot vēlēšanu apgabalu mandātu sadalījumu proporcionāli jaunajam skaitam, saglabājot demokrātisku vēlēšanu sistēmu un proporcionalitāti.
Iniciatīvas autors norāda, ka 70 deputātu skaits izvēlēts, lai, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, aptuveni saglabātu tādu pašu iedzīvotāju skaita attiecību pret vienu deputātu, kāda Latvijā bija 1993. gadā, kad valstī dzīvoja aptuveni 2,6 miljoni iedzīvotāju un Saeimā bija 100 deputātu. Savukārt 2026. gada sākumā iedzīvotāju skaits bija 1,845 miljoni, bet deputātu skaits joprojām ir 100, norādīts iniciatīvā.
Iniciatīvas autors kā ieguvumus no mazāka deputātu skaita min lielāku deputātu individuālo atbildību un redzamību, potenciāli mazāku sadrumstalotību un vieglāku koalīcijas veidošanu, kā arī ātrāku un mērķtiecīgāku parlamenta darba ritmu.
Tāpat iniciatīvā norādīts, ka mazākā parlamentā būtu vieglāk nodrošināt, ka komisijās strādā deputāti, kuri orientējas attiecīgajos jautājumos. Mazāks deputātu skaits, pēc iniciatīvas autora domām, varētu veicināt arī spēcīgāku saikni ar vēlētājiem un lielāku darbu ar reģioniem.
Kā vēl viens arguments minēts budžeta ietaupījums. Saeimas 2026. gada budžets plānots 40,28 miljonu eiro apmērā, no kuriem aptuveni 31 miljons eiro paredzēts deputātu un Saeimas darbinieku atlīdzībai.
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Bumbērs norāda, ka, samazinot deputātu skaitu no 100 līdz 70, tikai 30 deputātu pamatalgās ietaupījums pēc 2026. gada atalgojuma līmeņa būtu aptuveni 1,5 miljoni eiro gadā. Papildu ietaupījums varētu rasties no deputātu palīgu atlīdzības, kompensācijām un citām tieši ar deputātu skaitu saistītām izmaksām, norādīts iniciatīvā.