Autoceļa malā Bauskas novadā atrasts nāvējoši notriekts vīrietis
Naktī uz pirmdienu, 21. septembri, Bauskas novada A7 šosejas malā atrasts nāvējoši notriekts vīrietis.
Likumsargi informē, ka cietušais atrasts ap plkst. 00.20 Bauskas novadā, šosejas A7 ceļa malā. Nekavējoties izsaukti mediķi, kuri veica reanimācijas pasākumus, tomēr persona no gūtajām traumām mira. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka traumas gūtas ceļu satiksmes negadījuma laikā. Par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī astoņi cilvēki ceļu satiksmes negadījumos cietuši. Pieci no tiem Rīgas reģionā, tostarp viens gājējs un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Zemgalē avārijās cietuši divi cilvēki, no tiem viens gājējs. Arī Vidzemes reģionā ceļu satiksmes negadījumā savainojies viens gājējs.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 330 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 137 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi un septiņi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā sākti divi kriminālprocesi. Diviem šoferiem būs jāšķiras no saviem spēkratiem, bet no septiņiem piedzīs tā vērtību.