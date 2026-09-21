Rīgā brīžiem gaidāms lietus, un iespējamas arī pērkona lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 07:49
Pirmdiena daudzviet Latvijā iesāksies ar lietusgāzēm - vietām gaidāma arī krusa
Pirmdiena daudzviet Latvijā iesāksies ar lietusgāzēm, vietām gaidāms arī pērkona negaiss, vēsta sinoptiķi.
Negaiss dažviet atnesīs intensīvas lietusgāzes un krusu, iespējamas arī vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Valdošais būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaiss iesils līdz +14..+17 grādiem.
Rīgā brīžiem gaidāms lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries rietumu un ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra nepārsniegs +17 grādus. Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1003-1007 hektopaskāli jūras līmenī.