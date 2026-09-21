Rosļikovs deputāta mandātu redz kā "vienīgo biļeti mājup" - tomēr vai tas viņu paglābs no cietuma?
Bijušais Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs, pret kuru uzsākts kriminālprocess par nacionālā naida kurināšanu, un kurš pašlaik aizbēdzis uz Baltkrieviju, deputāta mandātu uzskata kā vienīgo biļeti mājup.
Jau ziņots, ka Rosļikovs, kuram savos sociālajos tīklos paziņojis, ka grasās atgriezties Latvijā 4. oktobrī, dienu pēc vēlēšanām. "Es atgriežos mājās neatkarīgi no visa. Jā, ieliks cietumā, bet tas būs ne vairāk kā daži mēneši, jo viņi lieliski saprot, ka ar deputāta mandātu, ar cilvēku uzticības mandātu mani ilgi cietumā turēt nevarēs," par saviem plāniem sociālajos tīklos pauda izbijušais deputāts.
Kamēr Rosļikova paša teiktais licis noprast, ka viņš deputāta mandātu redz kā vienīgo izeju, lai izvairītos no soda par saviem pārkāpumiem, Lsm.lv rubrika "Varam paskaidrot" pauž, ka ar ievēlēšanu vien nepietiek, lai kļūtu par pilntiesīgu deputātu un iegūtu Satversmē paredzēto neaizskaramību. Turklāt, jāpiebilst, ka "Stabilitātei" vēl ir patālu, lai pārvarētu 5% slieksni - kā liecina pēdējie SKDS dati, augustā par partiju balsotu 2,7% balstiesīgo.
Iespējami trīs scenāriji
Kā skaidro Lsm.lv, šobrīd iespējami trīs scenāriji, kas varētu piepildīties, ja par naida kurināšanu apsūdzētais politiķis atgrieztos Latvijā. Pirmajā scenārijā Rosļikovs atgrieztos Latvijā pirms deputāta zvēresta došanas. Lai gan viņš būtu ievēlēts Saeimā, deputāta pilnvaras un imunitāti viņš vēl nebūtu ieguvis, tādēļ spēkā esošu apcietinājuma lēmumu varētu izpildīt jau uz robežas.
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Otrajā scenārijā Rosļikovs būtu ievēlēts Saeimā, taču atrastos apcietinājumā un vēl nebūtu devis deputāta zvērestu. Jāpiebilst, ka to nevar nodot attālināti – svinīgais solījums jādod Saeimas sēdē. Taču likums skaidri nenosaka, vai apcietināta jaunievēlēta persona būtu jānogādā parlamentā. Tam, visticamāk, būtu vajadzīgi atsevišķi procesa virzītāja, tiesas, ieslodzījuma vietas un, iespējams, Saeimas lēmumi. Ja Rosļikovs sēdē nenonāktu un zvērestu nedotu, viņš neiegūtu ne deputāta pilnvaras, ne imunitāti.
Trešajā scenārijā Rosļikovs tiktu nogādāts Saeimā, dotu zvērestu un viņa pilnvaras tiktu apstiprinātas. Tad viņu bez Saeimas piekrišanas nevarētu apcietināt, ierobežot viņa brīvību vai turpināt iepriekš sākto kriminālprocesu – par to vispirms lemtu Mandātu komisija, bet pēc tam balsotu Saeima. Ja Saeimas vairākums atļautu turpināt gan kriminālprocesu, gan apcietinājumu, Rosļikovs saglabātu deputāta mandātu, taču nevarētu piedalīties Saeimas un komisiju sēdēs un nesaņemtu deputāta algu. Ja Saeima tam nepiekristu, kriminālprocesa attiecīgās darbības un apcietinājumu nevarētu turpināt. Izšķirošs būtu Saeimas balsojums.
Jau ziņots, ka Rīgas dome 21. maijā nolēma anulēt Alekseja Rosļikova ("Stabilitātei") domes deputāta pilnvaras. Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Par deputāta pilnvaru anulēšanu nobalsoja 41 deputāts, bet pret bija pieci. Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā piemērojusi Rosļikovam apcietinājumu un vienlaikus viņš izsludināts meklēšanā. Tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.