Remonta dēļ naktīs tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas
Saistībā ar remontdarbiem no šodienas līdz piektdienai, 25. septembrim, naktīs satiksmei tiks slēgts Lielupes tilts uz Liepājas šosejas (A9).
Kā ziņo "Latvijas valsts ceļi" (LVC) tilts būs slēgts satiksmei laika posmā no plkst. 19.50 līdz plkst. 5.50. LVC norāda, ka autovadītājiem būvdarbu laikā jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgtā tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju (A10) un autoceļu Kalnciems-Kūdra (P101), caur Jelgavu pa autoceļu Jelgava-Kalnciems (P99) un Loka maģistrāli Jelgavā, kā arī pa Jelgavas šoseju (A8) un autoceļu Jelgava-Tukums (P98).
Pēc LVC sniegtās informācijas, tiltam jāremontē ekspluatācijas laikā sarūsējušās metāla konstrukcijas, kas apdraud tā nestspēju. Turklāt negadījuma rezultātā ar transportlīdzekli ir bojāts tilta kopnes stats, kas arī ietekmē tilta nestspēju un ir jāsaremontē.
Darbu laikā bojātās konstrukcijas pastiprinās ar jauniem tērauda konstrukciju elementiem. Šos darbus pieļaujams veikt tiltam tikai bez satiksmes slodzes, tāpēc tas tiks slēgts. Tilta remontdarbi notiek Liepājas šosejas posmā no Lielupes tilta līdz krustojumam ar autoceļu P98, kur veiks izlīdzinošu frēzēšanu, asfaltbetona dilumkārtas izbūvi, nomaļu izbūvi, kā arī horizontālo apzīmējumu uzklāšanu.
Darbus par 1,997 miljoniem eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) veiks "Binders", bet būvuzraudzību nodrošina pilnsabiedrība "BPU&IngWay". LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.