“Atklāts egoisms." Eksperts skarbi par šoferiem, kuri remontdarbu zonā brauc pie sarkanā
Uz autoceļa Madona–Vecpiebalga vairāki autovadītāji nofilmēti, remontdarbu zonā ignorējot luksofora sarkano signālu un turpinot ceļu. Satiksmes eksperts atgādina, ka luksofora prasības remontdarbu laikā neatšķiras no ierastajām un šāda rīcība var ne tikai kavēt pretējā virzienā braucošos, bet arī radīt bīstamas situācijas.
Ko nozīmē remontdarbu luksofora gaismas un vai to prasības atšķiras no ierastajiem luksoforiem? Šādu jautājumu pēta 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Video no P30 ceļa posma Madona–Vecpiebalga redzams, kā remontdarbu luksoforā deg sarkanais, aizliedzošais signāls. Taču vairāki autovadītāji tam nepievērš uzmanību un turpina ceļu cauri remontdarbu zonai. Video redzami vien divi autovadītāji, kuri nogaida pie sarkanās gaismas.
Cik bīstama ir šāda rīcība un ar ko var beigties braukšana remontdarbu zonā pie aizliedzošā signāla, skaidro ceļu satiksmes eksperts. “Dotajā situācijā šī ir nekaunīga Ceļu satiksmes noteikumu ignorēšana un citu godprātīgo autovadītāju izsmiešana. Luksofora prasības krustojumos un remontdarbu laikā ne ar ko neatšķiras viena no otras. Ir aizliegts šķērsot luksoforu, kad deg sarkanā gaisma,” skaidro ceļu satiksmes eksperts Andris Ķerpe.
Viņš norāda, ka autovadītāji nereti nevēlas ilgstoši stāvēt pie sarkanās gaismas, jo remontdarbu zonās gaidīšana var ilgt vairākas minūtes.
“Diemžēl autovadītāji negrib stāvēt ilgās minūtes un labi zina, ka, kamēr nepabeigs manevru pēdējais, tad no otras puses neviens nevarēs braukt. Taču šajā gadījumā var tikt kavēti citi transportlīdzekļi, kuri gaida no otras puses zaļo gaismu. Tas ir atklāts egoisms pret citiem satiksmes dalībniekiem,” saka Ķerpe.