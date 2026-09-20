Skat, cik reiz maksāja pārtika Latvijā! Vecs veikala buklets liek internetam nopūsties
Sociālajos tīklos ievērību izpelnījies kāds senāks veikala “Saulīte” reklāmas buklets. Tajā redzamās cenas šodien daudziem liek pārjautāt – vai tiešām kādreiz par kilogramu čipsu maksājām nedaudz vairāk par latu, bet gaļas konservus varēja nopirkt par 19 santīmiem?
“Threads” lietotājs Kaspars dalījies ar atradumu no laikiem, kad Latvijā vēl norēķinājās latos. “Kad atradu vecu veikala bukletu un ieraudzīju cenas…” viņš raksta, ierakstam pievienojot skumju emocijzīmi.
Fotogrāfijā redzamās cenas piesaistījušas vislielāko uzmanību. Bukletā redzams, ka kilograms čipsu akcijā maksājis 1,09 latus, bet iepriekšējā cena bijusi 1,29 lati. Kilograms vistas salātu maksājis 1,69 latus, savukārt 530 gramu “Mednieku desiņu” iepakojums – 1,19 latus. Vēl iespaidīgāk šodien izskatās konservu cenas. 250 gramu sautētas liellopu vai cūkgaļas konservu kārba maksājusi vien 19 santīmus, bet 565 gramu konservētu ananasu bundža – 32 santīmus. Arī pus kilograms dažādu ziedu medus akcijā maksājis 1,25 latus.
Tomēr komentāros ātri vien sākās diskusija, ka tikai cenu salīdzināšana vien neko daudz nepasaka. “Kāda tad bija alga?” jautāja kāds komentētājs. Cits piebilda: “Atrodi tā laika algas, gribēsies vēl vairāk raudāt.”
Vēl kāda lietotāja atgādināja, ka, lai gan mūsdienās šīs cenas šķiet neticami zemas, arī iedzīvotāju ienākumi tolaik bijuši ievērojami mazāki. "Šobrīd liekas lēti. Bet attiecībā pret to, ka stundā maksāja labi ja vienu latu… tad, piemēram, lai urbjmašīnu nopirktu, strādāji visas astoņas stundas,” viņa raksta.
Savukārt kāds cits komentētājs ironizēja: “Neatceros, kad cilvēki kādreiz būtu teikuši, ka viss ir lēti un pa kapeikām.”
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Diskusijā parādījās arī nostalģiskāki secinājumi – “Cits laiks…” un atgādinājumi, ka līdz ar zemākām cenām arī algas bijušas krietni mazākas.