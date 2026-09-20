FM ceļ trauksmi par Valkas finansēm, bet dome nesteidzas sākt stabilizācijas procesu
Valkas novada dome pagaidām nesteidzas sākt finanšu stabilizācijas procesu, lai gan Finanšu ministrija (FM) septembra sākumā aicinājusi pašvaldību tuvākajā domes sēdē izskatīt šo jautājumu, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "de facto".
FM vēstulē deputātiem norādījusi, ka Valkas novada finanšu situācija neuzlabojas un pašvaldība nespēj sabalansēt 2026. gada budžeta naudas plūsmu, lai pilnībā izpildītu saistības pret kreditoriem. Tādēļ ministrija rosinājusi sākt finanšu stabilizācijas procesu, kas paredzēts pašvaldībām nopietnās finansiālās grūtībās.
Savukārt Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) uzskata, ka FM secinājumi balstīti uz neprecīziem datiem. Viņš apgalvojis, ka ministrija neņem vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju, kā arī kritizējis valsts institūciju attieksmi pret Valkas novada situāciju.
Krauklis norādījis, ka jautājumu par FM vēstuli dome plāno skatīt sēdē 24. septembrī, tomēr no viņa paustā secināms, ka vairākuma atbalsts finanšu stabilizācijas procesa sākšanai varētu nebūt.
Tikmēr opozīcijas deputāti pauduši bažas par novada finanšu stāvokli. Viņi uzskata, ka pašvaldība ilgstoši dzīvojusi uz aizņēmumu rēķina un kavējusies pieņemt nepopulārus lēmumus finanšu situācijas uzlabošanai.
Finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS) savukārt noraidījis Kraukļa pārmetumus par politiskiem motīviem, uzsverot, ka ministrijai bija jāreaģē uz pašvaldības finanšu stāvokli. Vienlaikus ministrs līdz 20. oktobrim pagarinājis Valkai izsniegto valsts aizdevumu pamatsummas maksājumu atlikšanu 430 000 eiro apmērā, nepiemērojot nokavējuma naudu.
Par Valkas novada finanšu situāciju papildu vērtējumu gaida arī no Valsts kontroles, kas veic padziļinātu revīziju pašvaldībā. Revīzijas rezultāti gaidāmi ne agrāk kā oktobra beigās.
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Pašlaik aktīvā finanšu stabilizācijas procesā Latvijā atrodas vienīgi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.