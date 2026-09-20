Pāri 100 metriem! Ventspilī noskaidroti prasmīgākie akmens metēji Latvijā
Svētdien, 20. septembrī, Ventspils Zilā karoga pludmalē tika aizvadītas tradicionālās akmens mešanas sacensības, kurās tika noskaidroti Latvijas labākie akmens metēji.
Labāko rezultātu vīru grupā sasniedza Jānis-Svens Grīva, kurš akmeni raidīja 105 metru attālumā, un bija vienīgais, kuram šogad izdevās pakāpties pāri 100 metru robežai. Otro vietu ar 95 metriem ieņēma Martins Kaudze, bet trešais ar 70 metru tālu metienu bija Renārs Sirotins. Sieviešu konkurencē uzvaras laurus plūca Sanita Lasmane ar 60 metru tālu metienu, otrā bija Margarita Ziemane ar 48 metriem, bet bronzas godalgu izcīnīja olimpiete Lauma Grīva ar 44 metriem.
Sacensībās kopumā piedalījās 76 dalībnieki, no kuriem jaunākais bija vien pāris mēnešus vecs. Sacensību organizētājs un iniciators ir izcilais vieglatlētikas treneris Māris Grīva, un šogad tās tika aizvadītas jau 31. reizi. Gadu gaitā akmens mešana kļuvusi par atraktīvu pasākumu, kurā svarīgs nav tikai sasniegtais rezultāts, bet arī kopā būšana, sportiskais gars un vēlme pārbaudīt savus spēkus.
Sacensību formāts paredz, ka katram dalībniekam tiek dota iespēja mest sevis izvēlētos akmeņus trīs reizes, bet ieskaitīts tiek labākais mēģinājums. Sacensību noslēgumā trīs papildu metieni tiek doti labāko rezultātu īpašniekiem sieviešu un vīriešu konkurencē. Dalība sacensībās ir bezmaksas, un visi dalībnieki tiek apbalvoti ar saldām veicināšanas balvām.