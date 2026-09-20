Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā
Pie Krievijas vēstniecības Rīgā svētdien, 20. septembrī, pastiprinātā policijas un robežsardzes uzraudzībā notiek balsošana Krievijas Valsts domes vēlēšanās.
Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā nobalsojuši vien 290 cilvēki
Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā piedalījušies 290 Krievijas pilsoņi jeb vien 0,8% no visiem Latvijā balsstiesīgajiem Krievijas pilsoņiem, informēja Valsts policijā.
Pie Krievijas vēstniecības Latvijā, kur bija izvietots vēlēšanu iecirknis, Valsts robežsardze kopā ar Valsts policiju veica Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli.
Dienestu novērojumi liecina, ka vēlētāju aktivitāte Latvijā bijusi ārkārtīgi zema. Kopumā dienesti pārbaudījuši 290 Krievijas pilsoņus, kuri bija ieradušies vēlēt.
Visas dienas garumā Valsts policija kopā ar sadarbības partneriem strādāja pēc iepriekš izstrādāta sabiedriskās kārtības nodrošināšanas plāna, vienlaicīgi sekojot līdzi norisēm sabiedrībā un publiskajā telpā. Pārkāpumi konstatēti netika, un sabiedriskā kārtība un drošība Latvijā tika nodrošināta, norāda Valsts policijā.
Šodien iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) vēstīja, ka atbildīgie dienesti pie Krievijas vēstniecības, kur šodien tika izveidots vēlēšanu iecirknis, veica imigrācijas kontroli.
Līdz plkst. 14 tika pārbaudīti 164 Krievijas pilsoņi no kopumā 290, kas dienas laikā bija ieradušies vēlēt.
Dombrava norādīja, ka katrs vēstniecības apmeklētājs tika uzskaitīts. Ministrs arī informēja, ka Krievijas vēstniecība vienlaicīgi telpās ielaiž tikai vienu apmeklētāju, tādējādi mākslīgi veidojot nelielu rindu pie vēstniecības. Arī viņš pauda, ka interese par dalību Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā vērtējama kā niecīga.
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Jau ziņots, ka Latvija neatzīst Krievijas tā dēvētajās Valsts domes vēlēšanās notikušo balsošanu Ukrainas pagaidu okupētajās teritorijās, Moldovas Pārdņestras reģionā un Gruzijas reģionos - Abhāzijā un Chinvali/Dienvidosetijā, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā.
Ministrija uzsver, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritoriju nelikumīgā pagaidu okupācija un prettiesiskā aneksija, Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionu okupācija, kā arī tās patvaļīgās un prettiesiskās darbības Moldovas Pārdņestras reģionā ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Šajās teritorijās rīkotajām tā dēvētajām Valsts domes vēlēšanām nav leģitīma pamata, un Latvija tās neatzīst.
Latvija nosoda Krievijas tā dēvēto Valsts domes vēlēšanu rīkošanu Krimas pussalā un Sevastopolē, Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos, Moldovas Pārdņestras reģionā, kā arī Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionos.
Latvija atkārtoti pauž visstingrāko atbalstu Moldovas, Ukrainas un Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās, paziņojumā norāda Ārlietu ministrija.