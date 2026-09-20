"Latvija pirmajā vietā" 340 000 eiro saistību segšanai saziedojuši arī banku un tranzīta uzņēmēji
Partijai "Latvija pirmajā vietā" (LPV), lai segtu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) uzlikto pienākumu atmaksāt 340 000 eiro par nelikumīgu priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu, atbalstu snieguši ar banku un tranzītbiznesu saistīti uzņēmēji, svētdienas vakarā vēsta raidījums "Nekā personīga".
Raidījums ziņo, ka pēc KNAB lēmuma LPV īsā laikā savākusi nepieciešamos līdzekļus, būtiski pieaugot partijas ziedojumiem. Starp ziedotājiem minēti vairāki ar "Rietumu banku" saistīti cilvēki, kā arī tranzīta nozares pārstāvji, tostarp kādreizējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs un uzņēmējs Mihails Gaņevs.
LPV līderis Ainārs Šlesers raidījumam norādījis, ka personīgi ticies ar potenciālajiem atbalstītājiem un aicinājis ziedot partijai, lai segtu radušos saistības. Savukārt LPV pārstāvji Edmunds Zivtiņš un Kristaps Krištopans uzsvēruši, ka partijai ir plašs uzņēmēju atbalstītāju loks, kuri atbalsta tās politiskās pozīcijas, tostarp tranzīta nozarē.
Raidījums atgādina, ka KNAB šovasar lika LPV atmaksāt 340 000 eiro, kas tika izlietoti Šlesera pavasara reklāmas kampaņai. Sākotnēji to finansēja biedrība "Latvija pirmā", taču KNAB secināja, ka izdevumi uzskatāmi par partijas priekšvēlēšanu aģitāciju un sedzami no partijas līdzekļiem.
KNAB raidījumam norādījis, ka pašlaik turpina LPV un vairāku citu politisko organizāciju saņemto ziedojumu padziļinātas pārbaudes, tādēļ no plašākiem komentāriem atturas. Birojs arī informējis, ka šogad vēl nav pieņēmis nevienu lēmumu par 2026. gada ziedojumu atmaksu valsts budžetā.