Krievijas Valsts domes vēlēšanās Rīgā
Pie Krievijas vēstniecības Rīgā svētdien, 20. septembrī, pastiprinātā policijas un robežsardzes uzraudzībā notiek balsošana Krievijas Valsts domes vēlēšanās.
FOTO: policijas uzraudzībā un bez lielām rindām - tā Rīgā balso Krievijas Valsts domes vēlēšanās
Pie Krievijas vēstniecības Rīgā svētdien, 20. septembrī, pastiprinātā policijas un robežsardzes uzraudzībā notiek balsošana Krievijas Valsts domes vēlēšanās. Līdz plkst. 14 pārbaudīti 164 Krievijas pilsoņi, kuri devušies uz vēstniecībā izveidoto vēlēšanu iecirkni, pavēstījis iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Jauns.lv fotogrāfijās no notikuma vietas redzams, ka pie Krievijas vēstniecības izveidoti norobežojumi, dežurē policisti un tuvumā novietots Valsts policijas transportlīdzeklis. Pie vēstniecības vārtiem redzami vien daži cilvēki, kuri gaida iespēju iekļūt ēkā.
Valsts policija un Valsts robežsardze pie vēstniecības veic imigrācijas kontroli, bet katrs cilvēks, kurš dodas uz vēlēšanu iecirkni, tiek uzskaitīts.
Ārlietu ministrija uzsver, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritoriju okupācija un prettiesiskā aneksija, kā arī darbības Gruzijas un Moldovas teritorijās ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Līdz ar to šajās teritorijās rīkotajai balsošanai, Latvijas ieskatā, nav leģitīma pamata.
Latvija īpaši nosodījusi vēlēšanu rīkošanu Krimas pussalā un Sevastopolē, kā arī okupētajās Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu teritorijās. Ārlietu ministrija atkārtoti apliecinājusi atbalstu Ukrainas, Moldovas un Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās.