Bauskas Rātslaukuma labiekārtošanā ieguldīs teju pusmiljonu eiro
Bauskas novada pašvaldība noslēgusi 476 009 eiro vērtu līgumu ar SIA "Mitbau AC" par Rātslaukuma teritorijas labiekārtošanu Bauskā, informēja pašvaldībā.
Paredzēts atjaunot aptuveni 1900 kvadrātmetru lielu Rātslaukuma teritorijas daļu, izveidojot publiskās ārtelpas zonu ar vietām atpūtai un apstādījumiem. Projekta mērķis ir kompleksi atjaunot un labiekārtot Rātslaukuma teritoriju, integrējot mūsdienīgus un ilgtspējīgus pilsētvides risinājumus Bauskas vēsturiskajā centrā.
Projekta sākumā paredzēta esošā betona plākšņu seguma, kioska un citu teritorijas elementu demontāža. Pēc tam tiks izbūvēti jauni segumi no apaļiem laukakmeņiem, klinkera, šķelta granīta un retro betona bruģa. Tiks atjaunotas arī gājēju zonas un autostāvvietas.
Rātslaukumā paredzēta dažāda veida soliņu, velosipēdu novietņu, puķu podu, atkritumu tvertņu un pulksteņa ar virzienu norādēm uzstādīšana. Tiek izskatīta iespēja izbūvēt arī strūklaku.
Teritorijā tiks iestādīti koki un krūmi, tostarp tūjas un lauka kļava, kā arī dažādas ziemcietes un graudzāles. Apstādījumus papildinās krokusi un sniegpulkstenītes. Paredzēti arī mūžzaļi augi, lai apstādījumi būtu dekoratīvi visa gada garumā.
Tiks izbūvēta jauna apgaismojuma un elektroapgādes infrastruktūra, tostarp energoefektīvs LED apgaismojums.
Būvdarbu izpildei paredzēti septiņi mēneši, neieskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus.
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Būvdarbu būvuzraudzību nodrošinās SIA "Somniar". Būvuzraudzības līgumcena ir 6292 eiro.
Projekta autoruzraudzību nodrošinās projekta izstrādātājs SIA "AL Projekts". Autoruzraudzības līgumcena ir 1198 eiro.
Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību, ir 483 499 eiro.
Kā liecina "Firmas.lv" dati, SIA "Mitbau AC", ar kuru pašvaldība noslēgusi 476 009 eiro vērto līgumu, reģistrēta 2014. gadā Jelgavā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ivaram Ciniņam. Pagājušajā gadā "Mitbau AC" apgrozīja 1,1 miljonu eiro un nopelnīja 5182 eiro, bet 2024. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1,07 miljoni eiro un peļņa - 22 810 eiro.