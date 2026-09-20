Vecrīgas festivāls “Atvasara” un Aldaru ielas svētki (19.09.2026.)
Sestdien, 19. septembrī, Vecrīga aicina baudīt atvasaru divos vērienīgos pasākumos – “Vecrīgas festivālā. Atvasara” un Aldaru ielas svētkos.
“Uz ietvēm rindā sēdēja novēmušies jaunieši.” Pēc Vecrīgas festivāla aculieciniece ceļ trauksmi par redzēto
Sestdien, 19. septembrī, Doma laukumā notikušais “Vecrīgas festivāls” pulcēja ap 7000 cilvēku un, kā norādījusi Valsts policija, aizvadīts bez starpgadījumiem. Tomēr sociālajos tīklos izskanējis krietni satraucošāks stāsts par vakarā Vecrīgas ielās redzēto – stipri iereibušiem jauniešiem, cilvēkiem, kuri vairs nav spējuši nostāvēt kājās, un nepietiekamu drošības sajūtu milzīgajā pūlī.
“Forši, ka jauniešiem bija iespēja paballēties, bet kur bija policija un mediķi? Uz ietvēm rindā sēdēja novēmušies jaunieši, daudzi neturējās kājās,” platformā “Threads” raksta kāda festivāla apmeklētāja.
Viņa apgalvo, ka ap plkst. 20 Vecrīgā redzējusi ne tikai stipri iereibušus jauniešus, bet arī “ļoti daudz streipuļojošu vecāku ar maziem bērniem”.
Aculieciniece apraksta arī vairākas situācijas, kurās pati centusies palīdzēt apkārtējiem. “Atdevu savu ūdeni tīnim, kuram bija par daudz un draugi piedāvāja vēl uzdzert. Elpoju kopā ar meiteni, kurai uznāca panikas lēkme pūlī,” viņa raksta.
Sievietes ieskatā pasākumam pietrūcis tieši drošības sajūtas. “Jaunieši norāvušies lēja sevī alko bezjēgā,” viņa rezumē.
Ieraksts izraisījis plašākas diskusijas par alkohola lietošanu ne tikai jauniešu, bet arī pieaugušo vidū. “Un šo atpūšanās modeli jaunieši iemācās no pieaugušajiem!” norāda viens komentētājs.
Ar līdzīgu pieredzi dalās vēl kāda sieviete, kura sestdienas vakarā gājusi cauri Vecrīgai. “Jā, redzēju arī jauniešus, bet varbūt ne tik daudz, jo centos atrast nomaļākas ielas, lai tiktu prom no pūļiem. Bet tas, ko es lieliski pamanīju, bija bari ar pieaugušiem cilvēkiem, kuri jau 20.00 bija manāmi iereibuši un neadekvāti,” viņa raksta.
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Komentētāja vaicā: “Ko jūs vēlaties no jaunatnes, ja tik daudz pieaugušo alkohola lietošanu pie katras iespējas uzskata par normu un “dzīves svinēšanu”?”
Cita komentētāja situāciju raksturo vēl skarbāk: “Ar tādu jauniešu dzeršanas prieku ātri vien nonāksim turpat, kur britu jaunatne. Ballēšanās, dzeršana līdz nemaņai, vemšana ielas malās.”
Tikmēr kāds Vecrīgas apmeklētājs raksta, ka sestdienas vakarā pa galvaspilsētas centra ielām bijis “pretīgi staigāt”, bet cits secina: “Mūsdienu jaunatne. Skumji. Daudz lieto alkoholu. Vispār tendence nav laba.”
Diskusijā gan izskan arī atgādinājums, ka pārmērīga alkohola lietošana jauniešu vidū nebūt nav tikai mūsdienu paaudzes problēma un līdzīgas situācijas bijušas arī pirms vairākiem gadu desmitiem.
Šie aculiecinieku stāsti gan krasi kontrastē ar Valsts policijas sniegto informāciju. Policijā norādīts, ka “Vecrīgas festivālu” apmeklējuši aptuveni 7000 cilvēku un pasākums aizvadīts bez starpgadījumiem.
Festivāls sākās jau sestdienas rītā un bija pozicionēts kā pasākums visai ģimenei – dienas pirmajā pusē īpaša programma bija sagatavota bērniem un ģimenēm, bet vakarā Doma laukumu pārņēma koncerti un ballīte. Uz skatuves kāpa “Apvedceļš”, Olga Rajecka, Būū jeb Ilze Fārte, ODS jeb Valters Grīnfogels, grupa “Muud” un “Bermudu divstūris”. Starp koncertiem par muzikālo atmosfēru rūpējās dīdžeji.