Lietuvas izcelsmes gaļas produktos konstatē salmonellas.
Sabiedrība
Šodien 16:13
Lietuvas izcelsmes gaļas produktos konstatē salmonellas
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot laboratorisko kontroli, Lietuvas izcelsmes marinētos cāļu šķiņķos ar ķiplokiem un zaļumiem, kā arī maltā cūkgaļā konstatējis salmonellas, liecina dienesta publicētā informācija.
PVD Lietuvas izcelsmes marinētos cāļu šķiņķos ar ķiplokiem un zaļumiem 400 gramu iepakojumā konstatējis "Salmonella Enteritidis" baktērijas, bet maltā cūkgaļā 500 gramu iepakojumā ar partijas numuru "GM262325035574" konstatējis "Salmonella Infantis" baktērijas.
Dienestā norāda, ka abiem produktiem beidzies derīguma termiņš un tie vairs nav pieejami tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumus Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.