Lietuvas izcelsmes gaļas produktos konstatē salmonellas
Foto: Shutterstock
Lietuvas izcelsmes gaļas produktos konstatē salmonellas.
Sabiedrība

Lietuvas izcelsmes gaļas produktos konstatē salmonellas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot laboratorisko kontroli, Lietuvas izcelsmes marinētos cāļu šķiņķos ar ķiplokiem un zaļumiem, kā arī maltā cūkgaļā konstatējis salmonellas, liecina dienesta publicētā informācija.

Lietuvas izcelsmes gaļas produktos konstatē salmon...

PVD Lietuvas izcelsmes marinētos cāļu šķiņķos ar ķiplokiem un zaļumiem 400 gramu iepakojumā konstatējis "Salmonella Enteritidis" baktērijas, bet maltā cūkgaļā 500 gramu iepakojumā ar partijas numuru "GM262325035574" konstatējis "Salmonella Infantis" baktērijas.

Dienestā norāda, ka abiem produktiem beidzies derīguma termiņš un tie vairs nav pieejami tirdzniecībā.

Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumus Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

Tēmas

Pārtikas un veterinārais dienestsLietuva

Citi šobrīd lasa