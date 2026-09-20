Jaunnedēļ cikloni turpinās noteikt laikapstākļus - priekšā vairākas lietainas dienas
No pirmdienas gaidāms lietains laiks, varēs dzirdēt arī pērkona dārdus, liecina sinoptiķu prognozes.
Līdz šim septembris daudzviet Latvijā ir bijis lietains, jau 20 no 33 novērojumu stacijām ir pārsniegta mēneša nokrišņu norma. Nedēļas nogalē laika apstākļus noteica ciklona dienvidaustrumu mala, līdz ar to teju visā valsts teritorijā tika novērots lietus, kā arī vējš piekrastē bija brāzmains.
Nedēļas sākumā situācija saglabāsies līdzīga, turklāt vietām iespējams dzirdēsim arī pērkona dārdus. Nedēļas vidū Latvijai pietuvosies jauni cikloni, bet nedēļas izskaņā, pastiprinoties anticiklonu ietekmei, laika apstākļi kļūs patīkamāki.
Pirmdien debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Valsts teritorijas lielākajā daļā palaikam līs, vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, naktī piekrastē brāzmās sasniedzot 15-17 metriem sekundē (m/s).
Naktī gaiss atdzisīs līdz +9…+14 grādiem. dienā maksimālā gaisa temperatūra būs +13…+17 grādi.
Naktī uz otrdienu daudzviet gaidāms lietus, lokāli iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Dienā līs vien vietām un uzspīdēs saule. Naktī un no rīta valsts austrumos sabiezēs migla, kas pasliktinās redzamību. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas nakts otrajā pusē iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz +7…+10 grādiem, daudzviet piekrastē būs siltāk, tur +11…+14 grādi. Dienā gaiss iesils līdz +14…+17 grādiem.
Trešdien debesis būs daļēji mākoņainas bet no austrumiem tās pakāpeniski apmāksies, jo Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, līdz ar to daudzviet līs. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas piekrastē brāzmās sasniegs 15 m/s.
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Dienā austrumu rajonos vējš pierims un pūtīs lēns, mainīga virziena vējš. Naktī minimālā gaisa temperatūra būs +8…+11 grādi, piekrastē +11…+14 grādi, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra būs +12…+16 grādi.
Darba nedēļas izskaņā gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga, vienīgi dienās gaiss iesils tikai līdz +15 grādiem. Turpināsies lietains laiks, lokāli iespējamas stipras lietusgāzes, kā arī piekrastē vējš būs brāzmains. Brīvdienās nokrišņi mitēsies, vējš pakāpeniski pierims, un dienas būs nedaudz siltākas.