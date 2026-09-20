Krievijas vēstniecība Rīgā, kur šodien izveidots vēlēšanu iecirknis Krievijas Valsts domes vēlēšanām.
Politika
Šodien 15:49
Rīgā niecīga interese par Krievijas Valsts domes vēlēšanām
Pie Krievijas vēstniecības Rīgā, kur svētdien izveidots vēlēšanu iecirknis Krievijas Valsts domes vēlēšanām, līdz pēcpusdienai vērojama neliela vēlētāju aktivitāte. Līdz plkst. 14 Valsts policija un Valsts robežsardze bija pārbaudījusi 164 Krievijas pilsoņus, kuri devušies uz vēstniecību, lai piedalītos balsošanā.
Pie vēstniecības Valsts policija un Valsts robežsardze veic imigrācijas kontroli, uzskaitot katru vēstniecības apmeklētāju. Līdz plkst. 14 veikto pārbaužu laikā pārkāpumi netika konstatēti.
Sociālajos tīklos publiskotie ieraksti ļauj noprast, ka Krievijas vēstniecība savās telpās vienlaikus ielaiž tikai vienu apmeklētāju, tādēļ pie ēkas izveidojusies neliela rinda. Iespējams, tas darīts ar nolūku, lai radītu iespaidu, ka vēlētāju aktivitāte ir lielāka nekā patiesībā. Vienlaikus kopējais balsotāju skaits varētu tikt publiskots pēc iecirkņa slēgšanas.