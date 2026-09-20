Pirmdien rudens drēgnums būs īpaši jūtams.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Jaunā nedēļa iesāksies ar bagātīgām lietavām un drēgnu laiku
Jaunā nedēļa Latvijā sāksies ar rudenīgi drēgnu un nepastāvīgu laiku. Jau naktī uz pirmdienu daudzviet gaidāms lietus, bet vietām iespējamas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss.
Dažviet debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš, kas piekrastē nakts sākumā vēl būs brāzmains, bet rīta pusē sāks pierimt.
Rīgā naktī ik pa laikam līs un pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpeniski pazemināsies līdz +10..+12 grādiem.
Savukārt pirmdien plašā valsts teritorijā gaidāms lietus, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, jūras piekrastē - rietumu, ziemeļrietumu vējš. Dienā gaiss iesils līdz +14..+17 grādiem.