Skultes un Zvejniekciema dzelzceļa stacijas kļūs ērtāk sasniedzamas
Nokļūšana līdz Skultes un Zvejniekciema dzelzceļa stacijām pasažieriem kļūs ērtāka. Limbažu novada pašvaldība īstenos divus projektus, kuru laikā paredzēts uzlabot piekļuvi abām stacijām un to apkārtējo infrastruktūru.
Pie Skultes dzelzceļa stacijas paredzēts izbūvēt apgaismotu gājēju un velosipēdistu celiņu no Vizbuļu ielas Mandegās līdz dzelzceļa stacijai. Pie stacijas taps arī segta velosipēdu novietne un automašīnu stāvlaukums ar apgaismojumu un videonovērošanu.
Jaunais stāvlaukums darbosies pēc “park&ride” principa – pasažieri varēs līdz stacijai atbraukt ar automašīnu, to tur atstāt un tālāko ceļu turpināt ar vilcienu. Skultes stacijas apkārtnes uzlabošanā plānots ieguldīt 998 207 eiro, no kuriem aptuveni 749 000 eiro nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Savukārt līdz Zvejniekciema stacijai plānots izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņu no Ainažu ielas Saulkrastos pa Ozolu un Pagasta ielu. Tā kā daļa maršruta atrodas Saulkrastu novadā, abas pašvaldības vienojušās par sadarbību, lai celiņš būtu nepārtraukts. Pie stacijas taps arī automašīnu stāvlaukums ar apgaismojumu un videonovērošanu, bet Stacijas ielu paredzēts pārbūvēt.
Zvejniekciema stacijas projekta izmaksas sasniegs vienu miljonu eiro, no kuriem 749 900 eiro būs Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Kopumā abu staciju apkārtnes uzlabošanā paredzēts ieguldīt gandrīz divus miljonus eiro. Darbus plānots pabeigt līdz 2029. gada decembrim.