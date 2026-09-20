Latvija neatzīst Krievijas rīkotās vēlēšanas okupētajās Ukrainas teritorijās
Latvija neatzīst Krievijas Valsts domes vēlēšanu rīkošanu okupētajās Ukrainas teritorijās. Ārlietu ministrija uzsver, ka Krievijai nav tiesību rīkot balsošanu citas valsts teritorijā un Latvijai šāda rīcība esot nepieņemama.
Latvijas Ārlietu ministrija uzsver, ka Krievijas īstenotā Ukrainas teritoriju nelikumīgā pagaidu okupācija un prettiesiskā aneksija, Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionu okupācija, kā arī tās patvaļīgās un prettiesiskās darbības Moldovas Pārdņestras reģionā ir pretrunā starptautiskajām tiesībām. Šajās teritorijās rīkotajām tā dēvētajām Valsts domes vēlēšanām nav leģitīma pamata, un Latvija tās neatzīst.
Latvija nosoda Krievijas tā dēvēto Valsts domes vēlēšanu rīkošanu Krimas pussalā un Sevastopolē, Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalos, Moldovas Pārdņestras reģionā, kā arī Gruzijas Abhāzijas un Chinvali/Dienvidosetijas reģionos.
Latvija atkārtoti pauž visstingrāko atbalstu Moldovas, Ukrainas un Gruzijas suverenitātei un teritoriālajai integritātei to starptautiski atzītajās robežās, paziņojumā norāda Ārlietu ministrija.