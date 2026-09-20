Kulberga parlamentārais sekretārs ierauts parādu jūgā - ko atklāj viņa deklarācija?
Stājoties Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) parlamentārā sekretāra amatā, Kristam Avotam nācies atklāt arī savu finansiālo situāciju. Iesniegtā amatpersonas deklarācija liecina, ka Avotam ir teju 10 000 eiro lielas parādsaistības.
Vienlaikus Avots deklarējis arī ievērojamus uzkrājumus. Skaidrā naudā viņš glabā 1000 eiro, savukārt bezskaidras naudas uzkrājumi sasniedz kopumā 16 744 eiro. Deklarācijā norādīti arī līdzekļi privātajā pensiju fondā.
Avota valdījumā ir 2019. gada automašīna “Volvo XC40”, bet īpašumā viņam pieder zeme Aronas pagastā. Deklarācijā arī norādīta zeme un ēkas Allažu pagastā, savukārt Rīgā Avots nomā dzīvokli.
Daļu līdzekļu Avots ieguldījis arī uzņēmumos. Viņam pieder akcijas deviņās ASV reģistrētās kompānijās, kuru kopējā deklarētā vērtība ir 4436 ASV dolāri jeb aptuveni 3844 eiro. Tāpat viņam pieder kapitāldaļas uzņēmumā SIA “Normal Ventures” 2800 eiro vērtībā. Papildus tam Avots deklarējis vairākus citus finanšu instrumentus, kuru kopējā vērtība sasniedz 18 073 eiro.
Jāatgādina, ka par Ministru prezidenta Andra Kulberga parlamentāro sekretāru Avots kļuva šā gada 10. jūlijā.