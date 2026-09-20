Divi cilvēki nonākuši slimnīcā pēc smagās avārijas uz Tīnūžu-Kokneses šosejas
Sestdien Ogres novadā uz Tīnūžu–Kokneses šosejas notikušajā smagajā avārijā cietuši vairāki cilvēki. Notikuma vietā strādāja divas mediķu brigādes, bet divus cietušos bija nepieciešams nogādāt slimnīcā.
Negadījums 19. septembrī notika uz autoceļa Tīnūži-Koknese. Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona Tiltlicēju rotas karavīri pēc apmācībām Daugavā devās uz vienības izvietojuma vietu Ogrē un bija apstājušies pie pagaidu luksofora, kas uzstādīts ceļa remontdarbu dēļ. Tajā brīdī pretējā braukšanas joslā, tieši pirms remontdarbu posma, notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā kravas automašīna ietriecās pie luksofora signāla stāvošās automašīnās.
Karavīri devās palīgā cietušajiem. Tika izsaukts NMPD, novērtēts cietušo stāvoklis un sadalīti pienākumi glābšanas darbu veikšanai. Bataljonā norāda, ka karavīri sniedza pirmo palīdzību atbilstoši dienestā iegūtajām zināšanām un prasmēm, kā arī līdz mediķu ierašanās brīdim uzraudzīja cietušo veselības stāvokli.
Tikmēr pārējie karavīri norobežoja negadījuma vietu un apturēja satiksmi abos virzienos, lai nodrošinātu drošu vidi palīdzības sniegšanai. Zemessardzē uzsver, ka karavīru ātrā un koordinētā rīcība palīdzēja nodrošināt cietušajiem nepieciešamo palīdzību līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim.