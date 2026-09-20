Sestdien uz Latvijas ceļiem 109 avārijas, kuros cietuši 11 cilvēki; smagā negadījumā palīgā steidzas karavīri
Sestdien uz Latvijas ceļiem reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 11 cilvēki. Cietušo vidū bijuši arī divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, informē Valsts policija.
Visvairāk negadījumu reģistrēts Rīgas reģionā – kopumā 52, no kuriem piecos cietuši cilvēki. Aizvadītajā diennaktī policija ceļu satiksmes jomā pieņēmusi 457 administratīvā pārkāpuma lēmumus. 170 autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet divi – par agresīvu braukšanu.
Viens no smagajiem negadījumiem sestdien notika Ogres novadā uz autoceļa Tīnūži–Koknese. Jauns.lv jau vēstīja, ka tur kravas automašīna ietriecās automašīnās, kas pie pagaidu luksofora bija apstājušās pirms ceļa remontdarbu posma.
Netālu tobrīd atradās Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona karavīri, kuri pēc apmācībām Daugavā devās uz vienības izvietojuma vietu Ogrē. Pamanot notikušo, karavīri nekavējoties steidzās palīgā – izsauca mediķus, novērtēja cietušo stāvokli un sniedza viņiem pirmo palīdzību.
Līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim daļa karavīru uzraudzīja cietušo veselības stāvokli, bet pārējie norobežoja negadījuma vietu un apturēja satiksmi abos virzienos. Zemessardzē uzsver, ka karavīru ātrā un koordinētā rīcība palīdzēja nodrošināt cietušajiem nepieciešamo palīdzību.