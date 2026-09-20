Rīgā aizdegas piecstāvu dzīvojamā māja; trīs cilvēki pagūst evakuēties pašu spēkiem
Rīgā aizvadītajā diennaktī ugunsgrēks izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Vēl pirms glābēju ierašanās no ēkas pašu spēkiem paguva evakuēties trīs cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) plkst. 6.48 saņēma izsaukumu uz Patversmes ielu, kur ēkas trešā stāva dzīvoklī 0,5 kvadrātmetru platībā dega elektrības vadi un sadzīves mantas. Trīs cilvēki no ēkas evakuējās pirms glābēju ierašanās. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 8.13.
Sestdien ugunsgrēkos nav cietuši vai gājuši bojā cilvēki. Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD kopā saņēma 38 izsaukumus - piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi.
VUGD iepriekš atgādinājis, ka bojāta vai novecojusi elektroinstalācija var kļūt par ugunsgrēka cēloni. Ja elektrības vadi, rozetes vai slēdži sāk karst, dzirksteļot vai jūtama deguma smaka, elektroierīču lietošana jāpārtrauc un problēma jāpārbauda speciālistam. Plašāk par biežāk pieļautajām kļūdām ar elektroierīcēm lasi šeit.