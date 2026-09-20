Rīgā aizdegas piecstāvu dzīvojamā māja; trīs cilvēki pagūst evakuēties pašu spēkiem
Foto: Evija Trifanova/LETA
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transports.
112

Rīgā aizdegas piecstāvu dzīvojamā māja; trīs cilvēki pagūst evakuēties pašu spēkiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Rīgā aizvadītajā diennaktī ugunsgrēks izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā. Vēl pirms glābēju ierašanās no ēkas pašu spēkiem paguva evakuēties trīs cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Rīgā aizdegas piecstāvu dzīvojamā māja; trīs cilvē...

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) plkst. 6.48 saņēma izsaukumu uz Patversmes ielu, kur ēkas trešā stāva dzīvoklī 0,5 kvadrātmetru platībā dega elektrības vadi un sadzīves mantas. Trīs cilvēki no ēkas evakuējās pirms glābēju ierašanās. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst. 8.13.

Sestdien ugunsgrēkos nav cietuši vai gājuši bojā cilvēki. Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD kopā saņēma 38 izsaukumus - piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi bija maldinājumi.

VUGD iepriekš atgādinājis, ka bojāta vai novecojusi elektroinstalācija var kļūt par ugunsgrēka cēloni. Ja elektrības vadi, rozetes vai slēdži sāk karst, dzirksteļot vai jūtama deguma smaka, elektroierīču lietošana jāpārtrauc un problēma jāpārbauda speciālistam. Plašāk par biežāk pieļautajām kļūdām ar elektroierīcēm lasi šeit

Tēmas

VUGDRīgaLatvija

Citi šobrīd lasa