Vecvectētiņi svin Ķekavā, 50 gadus senā Rīgas arhitektūra un dabas medalieri. Kur aiziet un ko redzēt: izstāžu ceļvedis
Vienreizēju iespēju piedāvā Jūrmalas muzejs, kas aicina iepazīt Latvijas mūsdienu keramikas daudzveidību, dažādu paaudžu mākslinieku rokrakstus un keramikas plašās izteiksmes iespējas. Bet Ķekavas muzejs aicina iepazīties ar to, kā dažādus godus svinēja mūsu vecvecmāmiņas un vecvectētiņi.
Toties Arhitektūras muzejā varam pastaigāt pa mazāk senu vēsturi un ieraudzīt, kāda Latvijas galvaspilsēta izskatījās pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados. Interesanta būs satikšanās ar Divradzi Liepājas “Lielajā dzintarā”, kuru tur ievedis mākslinieks Kaspars Podnieks. Bet Nacionālajā dabas muzejā mūsu medalieri aicina uz dabu palūkoties no neierasta skatu punkta.
* Latvijas Arhitektūras muzejā (Mazjā Pils ielā 19, Vecrīgas “Trīs brāļos”) līdz nākamā gada 19. februārim skatāma izstāde “Stīpnieks. Objektīvs”, kas veltīta vienam no izcilākajiem Latvijas arhitektūras fotogrāfiem Laimonim Stīpniekam (1936-2023). Arhitektūras fotogrāfija ir fotomākslas žanrs, kurā ēka, telpa un pilsētvide kļūst par galveno vizuālās izpētes objektu. Tā nav tikai arhitektūras dokumentēšana – fotogrāfs ar kadru, perspektīvu, gaismu, kompozīciju un izvēlēto mirkli interpretē ēkas raksturu un rada patstāvīgu mākslas darbu. Bez tam laikā, kad būtiska kļuvusi “žurnālu arhitektūra” (tas ir - mēs celtnes bieži iepazīstam tikai no attēliem) fotogrāfs, piedāvājot savu suverēno refleksiju, spēj piedot arhitekta darbam nebijušu kvalitāti vai gluži otrādi – to gremdēt.
Latvijas nelielajā telpā fotogrāfu, kuri specializējušies arhitektūras fotogrāfijā, ir maz. Viens no slavenākajiem meistariem, kas šajā žanrā nedalīti valdīja pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās un spetiņdesmitajos gados, bija Laimonis Stīpnieks. Savu profesionālo darbu viņš sāka kā praktizējošs arhitekts. Taču laikā, kad Laimonis Stīpnieks strādāja institūtā “Pilsētprojekts”, aizsākās meistara radošās aktivitātes arhitektūras fotogrāfijā, līdztekus darbojoties publicistikā un kritikā.
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Laimoņa Stīpnieka fotogrāfijas rada priekšstatu par sociālisma perioda arhitektūru Rīgā – tipveida mājokļiem, administratīvajām un sabiedriskajām ēkām, sporta un kultūras celtnēm. Viņš iemūžinājis aktuālākos modernisma objektus, fiksējis arī to celtniecību, iemūžinot vadošās tendences arhitektūrā un ieviešot noteiktus paņēmienus arhitektūras fotogrāfijā. Arhitektūras fotografēšanai viņš izmantoja pašdarinātu fotoaparātu, kas bija veidots uz padomju fotoaparāta “Salūts” bāzes, un deva priekšroku melnbaltajai fotogrāfijai. Šo izvēli diktēja ne tikai laikmeta ierobežotās poligrāfiskās iespējas, bet arī paša fotogrāfa pārliecība, ka monohromam attēlam piemīt īpašas toņu un gaismēnu savstarpējās attiecības, un to mijiedarbība ir būtiska izteiksmīgai arhitektūras komunicēšanai fotoattēlā.
Ņemot vērā Laimoņa Stīpnieka profesionālo izglītību, spēju izprast gaismu un formas, arī drosmi eksperimentēt, viņa radošais mantojums modernisma arhitektūras iemūžināšanā Latvijas kultūrtelpā ir nepārvērtējams. “Arhitektūras fotogrāfijā ir divas pamatvērtības – gaisma un līnijas –, kuru saspēle veido vēstījumu, radot skatītājam emocionālo reakciju,” sacījis meistars. Sīkāk internetā: www.archmuseum.lv.
* Savukārt Latvijas Nacionālais dabas muzejs (Krišjāņa Barona ielā 4, Rīgā) līdz pat nākamā gada 21. februārim muzejs aicina uz dabu paskatīties no visai neierasta skatupunkta – ikviens muzeja zooloģijas ekspozīcijā var iepazīties ar medaļu izstādi “Mākslas daba”, kurā putni, zvēri un citi dzīvās dabas elementi attēloti mākslinieciskā veidā, mudinot aizdomāties gan par dabas skaistumu, gan arī cilvēka atbildību saglabāt tās daudzveidību.
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Izstādē var aplūkot tēlniecības mazās formas darbus – mākslas medaļas. Tās tiek kaltas, lietas un veidotas jauktā tehnikā, kā arī radītas konceptuāli, tostarp izmantojot digitālās tehnoloģijas. Vēsturiski mākslas medaļa attīstījusies no monētas, tādēļ formā un izteiksmes līdzekļos vērojama līdzība ar monētu dizainu. Tur apskatāmas dabas tematikai veltītas medaļas, kuras radījuši Latvijas medalieri, lielākoties Latvijas Medaļu kluba, kā arī Starptautiskās Mākslas medaļu federācijas biedri: Ģirts Burvis, Aija Dauvarte, Vija Dzintare, Ligita Franckeviča, Zigurds Galūns, Edgars Grīnfelds, Māra Mickeviča, Igors Krilovs, Inese Nātriņa, Nikifs, Svetlana Saveļjeva, Nellija Skujeniece, Bruno Strautiņš un Jānis Strupulis.
Autori ikvienu izstādes apmeklētāju ieaicina fantāzijas stāstā, kurā medaļu stendu plaknes kļūst it kā par okeāna dzelmēm, bet stiklainās puslodes - par prošūnām. Šeit dzimst jauna pasaule, kurā no dabas uztveres, mākslinieka pieredzes, attieksmes un idejas, mijiedarbojoties ar daudzveidīgām tēlnieciskā materiāla iespējām, tapušas mākslas medaļas. 14 autori vairāk nekā 70 mākslas medaļās atklāj savu skatījumu uz dabu – reālistiski un abstrakti, stilizēti un rotaļīgi, nopietni un humorpilni. Medaļās daba atveidota ainavās, augos un dzīvniekos.
Viens no medaļu autoriem Jānis Strupulis uzsver, ka daba ir mākslinieka lielākais iedvesmas avots un nekad neaizsniedzams ideāls, kam var tikai censties tuvoties. Savukārt mākslinieks Ģirts Burvis atgādina: “Brīnišķīgais stāsts par planētu Zeme ir arī mūsu rīcības atbildība neiznīcināt tās floru un faunu.” Sīkāk internetā: dabasmuzejs.gov.lv.
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* Jūrmalas muzejā (Tirgoņu ielā 29, Majoros) līdz 1. novembrim skatāmas divas atšķirīgas keramikas izstādes - “Vēstkopa 1” ar profesijā strādājošu keramiķu darbiem un “Vēstkopa - 2”, kurā eksponēti Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas studentu darbi. Abas izstādes ir daļa no plašāka keramikas projekta “Vēstkopa”, kas norisinās divās vietās - Jūrmalas muzejā un Jūrmalas Mākslas skolā.
Vēstkopa ir elektroniskā pasta sistēma, ko izmanto, lai pārsūtītu ziņojumus cilvēku grupai, kuru vieno noteiktas intereses. Projektā šis jēdziens iegūst citu veidolu - dažādas vēstkopas materializējas ekspozīcijās, kas aptver šodienas keramikas galvenos virzienus: dizainu kā plaši pieejamu keramikas veidu un dekoratīvās mākslas darbus.
Katrs no tiem ir unikāla tēmas izpausme. Izmantojot keramiku kā izteiksmes līdzekli, darbi pēta vēstījumu mūžību un īslaicīgumu, nostalģiju un emocionālo rezonansi. Tie piedāvā izvēli - rakstīt gaistošu vēstuli atkal un atkal, nebēdājot, ka ūdens to aizskalos, vai arī radīt kaut ko paliekošu un skanošu kā tikko no cepļa nākušu darbu.
Izstādē pārstāvēti vairāk nekā astoņdesmit dažādu paaudžu un virzienu keramiķi. Viņu darbi atklāj keramikas neizsmeļamās izteiksmes iespējas, strādājot ar mālu, akmensmasu un porcelānu - veidojot telpiskas formas, skulptūras vai funkcionālus dizaina priekšmetus, kā arī apgleznojot to dažādās tehnikās.
Izstādes laikā plānota plaša paralēlā programma. Notiks vairākas radošās darbnīcas nerikomi tehnikā un rotu darbnīcas, bet 17. oktobrī paredzēta Dr. Art. Ineses Siricas lekcija par savulaik populāro Dzintaru keramikas simpoziju vēsturi, kuru papildinās ekspresizstāde ar simpoziju dalībnieku darbiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja. Sīkāk internetā: www.jurmalasmuzejs.lv.
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* Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” kopienas telpā “Pietura” (Radio ielā 8) līdz 6. decembrim skatāma mākslinieka Kaspara Podnieka izstāde “Divradzis”, kas ir viņa atgriešanās pie skatītāja pēc vairāk nekā piecu gadu pārtraukuma. “Kaut kas nav ar tiem ragainajiem pēdējā laikā… Neiet ne vienradžiem, nekam neiet. Redzēs… Man ir Divradzis,” tā izstādi piesaka Kaspars Podnieks.
Kaspars Podnieks (dz. 1980) ir latviešu laikmetīgās mākslas pārstāvis, kurš lielākoties un konceptuāli nodarbojas ar fotogrāfiju, video, veido instalācijas un rada vides mākslas objektus. Mākslinieka radošo darbību visbiežāk iedvesmo viņa dzimtā puse Drusti, kas kalpo par nemainīgu atskaites punktu piederības, lokālās identitātes un cilvēka attiecību izpētei ar vidi.
Kaspara Podnieka darbiem piemīt pamatīgums un poētiska pieeja, fiksējot lauku sadzīves elementus un tēlus netipiskos rakursos. Viņš ieguvis bakalaura un maģistra līmeņa izglītību Latvijas Mākslas akadēmijā. 2013. gadā kopā ar Krišu Salmani pārstāvējis Latviju 55. Venēcijas mākslas biennālē ar projektu “Ziemeļi - ziemeļaustrumi” (“North by Northeast”). Rīkojis personālizstādes un piedalījies grupu izstādēs Latvijā un ārzemēs. Mākslinieka darbi iekļauti Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja un citās kolekcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Izstādes rīkotāji vēsta: “No turienes viņš nāk un tur viņš ir. Drustos. Visus viņa darbus caurvij šī vieta. Un cilvēki, kas tajos piedalās. Tur, visuma centrā, ilgi iekritis arī Kaspars Podnieks. Pie lopiņiem, divradžiem. Ar personālizstādi “Divradzis” Liepāja uz brīdi kļūs par gabaliņu Drustu. Būs gan tie, kas paliks bez komentāriem un jauni, gan darbi no izstādēm “Nāku mājās” un “Savienotie trauki” jaunā situācijā.” Sīkāk internetā: lielaisdzintars.lv.
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* Ķekavas novadpētniecības muzejs (Rīgas ielā 26) līdz 30. decembrim aicina iedvesmoties no tā, kā svētkus svinēja ķekavieši 20. gadsimta pirmajā pusē. No muzeja krājuma veidotajā izstādē “Lai svinam!” iekļautas fotogrāfijas un novadnieku dāvāti priekšmeti, kas liecina ne tikai par pašu svinēšanu, bet arī gatavošanās procesu un atmiņu saglabāšanu par svētkiem.
Izstādē iekļautās fotogrāfijas un priekšmeti aptver laika posmu no 20. gadsimta sākuma līdz pagājušā gadsimta vidum un liecina par dažādiem ģimenēs svinētiem svētkiem: kristībām, iesvētībām Doles-Ķekavas un Katlakalna baznīcās, kāzām, kā arī dzimšanas un vārda dienu svinībām, un citiem svētkiem. Izstādē būs apskatāmas ne tikai fotogrāfijas, bet arī ielūgumi, apsveikumi un sadzīves priekšmeti, kas veido svētku atmosfēru un ļauj atcerēties svētkus tad, kad tie jau pagājuši.
Īpaša vieta izstādē pieder fotogrāfam Pēterim Āboltiņam, jo tieši viņš ir daudzu svētku fotogrāfiju autors. Izstādē redzamas fotogrāfijas arī no Āboltiņu ģimenes svinībām. Svētki – kā mēs tos svinam? Kam noteikti jābūt klātesošam, lai svinības izdotos? Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes apzināti vai neapzināti meklējam, gatavojot svētkus vai tiem ļaujoties. Lai labāk iejustos izstādīto fotogrāfiju fiksētajā laika posmā, apmeklētājiem ir iespēja ar sev izvēlētu aksesuāru nofotografēties iekārtotajā svinību foto stūrītī. Sīkāk internetā: kultura.kekava.lv.