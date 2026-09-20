Nodzeltējuši Liepziedi.
Sabiedrība
Šodien 08:05
Svētdiena būs īsti rudenīga, vietām gaidāms negaiss
Svētdien Latvijā gaidāmi mainīgi laikapstākļi. Valsti palaikam šķērsos lietus mākoņi, bet vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un galvenokārt piekrastē brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13...+18 grādu robežās.
Tikmēr Rīgā palaikam uzlīs. Debesīm brīžiem skaidrojoties, gaiss iesils līdz +16...+18 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā kļūs brāzmaināks.