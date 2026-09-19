Apbalvoti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2026” laureāti
Sestdien, 19. septembrī, svinīgā ceremonijā kultūras centrā “Hanzas perons” Rīgā paziņoti un sveikti Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa “Sējējs 2026” laureāti. Lauksaimnieku vidū nozīmīgākais nozares konkurss šogad norisinājās jau 33. reizi, balvas tika pasniegtas deviņās nominācijās.
Godinot laureātus un nozares pārstāvjus, zemkopības ministrs Uldis Augulis uzsvēra lauksaimniecības lomu valsts drošībā un ikdienā. “Jēdzienam “būt stipriem un neatkarīgiem” ir daudz šķautņu. Viena no tām ir valsts spēja pabarot savus iedzīvotājus. Konkursā “Sējējs” mēs godinām stipros lauksaimniekus, kuri neatkarīgi no laikapstākļiem, ekonomiskajiem satricinājumiem vai globālajām tirgus svārstībām ik dienu smagi strādā, lai uz mūsu galdiem būtu svaiga un garda pārtika. “Sējējs” ir mūsu Latvijas darba tikuma svētki.”
Paziņoti konkursa laureāti deviņās nominācijās
Augstāko apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad saņēma Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas zinātņu fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta profesore Daina Jonkus. Par šīs nominācijas pretendentiem lēma Lauksaimniecības konsultatīvā padome, savukārt pārējās nominācijās pieteikumus izvērtēja profesionāļu komisijas.
Par “Gada lauku saimniecību” atzīta AS “Pampāļi”, bet nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” uzvaras laurus plūca SIA “Skrīne”. Kategorijā “Ģimene lauku sētā” godināta Mārītes Mežinieces ģimene no Preiļu novada Aglonas pagasta zemnieku saimniecības “Laima”.
Titulu “Jaunais veiksmīgais zemnieks” izcīnīja Žanis Agafonovs no zemnieku saimniecības “Cerība”, savukārt par “Gada vietējās pārtikas tirgotāju” atzīts SIA “Rimi Latvia”. Nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” balvu saņēma SIA “Lāses AM tīršķirnes gaļas liellopu saimniecība “Kolumbi””. Kā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” sumināta SIA “MetWorks” un biedrība “SATEKA”, bet nominācijā “Rītdienas sējējs – Mazpulks” triumfēja 752. Ludzas mazpulks.
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Savu viedokli par Latvijas labākajiem zemkopjiem izteica arī sabiedrība – tiešsaistē mēnesi pirms apbalvošanas ceremonijas notika sabiedrības atzinības balsojums. Šā balsojuma mērķis bija noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu visu konkursa “Sējējs 2026” dalībnieku vidū. Balsojumā bija vērojama liela Latvijas sabiedrības iesaiste – kopumā tajā piedalījās 40 343 balsotāji. Par sabiedrības atzinības balsojuma uzvarētāju ar 9 807 balsīm kļuva Agnese Gulbe un par to saņēma īpašo Sabiedrības atzinības balvu.
Konkursa uzvarētāji tradicionāli saņēma bronzas statuju “Sējējs”, diplomu, kā arī naudas balvu.
Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2026” apbalvošanas ceremonija
Sestdien, 19. septembrī, svinīgā ceremonijā kultūras centrā “Hanzas perons” Rīgā paziņoti un sveikti Zemkopības ministrijas rīkotā konkursa “Sējējs 2026” laureāti. ...