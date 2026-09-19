Saulkrastos garāžā aizdegas elektroauto: liesmas izposta arī māju
Saulkrastos privātmājas garāžā izcēlies ugunsgrēks, kurā pilnībā izdedzis elektroauto “Mercedes”. Liesmas nodarījušas būtiskus bojājumus arī garāžai, mājas fasādei un pirmajam stāvam. Visticamāk, ugunsgrēks sācies automašīnas akumulatorā, ziņo raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēks izcēlies pēcpusdienā klusā privātmāju rajonā. Kā stāsta kāda kaimiņiene, viņa vispirms izdzirdējusi skaļu dārdoņu, bet pēc tam pamanījusi biezus dūmus un liesmas.
“Šūpināju bērniņu, un bija šausmīgs sprādziens. Es nevarēju saprast, kas notiek. Šausmīgi dūmi nāca, tad nāca arī liesmas,” viņa stāsta.
Ugunsdzēsēji ar liesmām cīnījās gandrīz trīs stundas. Pēc ugunsgrēka likvidēšanas automašīnu nācās īpaši uzraudzīt, jo elektroauto akumulators var atkārtoti aizdegties arī ilgāku laiku pēc sākotnējā ugunsgrēka.
VUGD Rīgas dienesta nodaļas vecākais inspektors Kristaps Kalvāns skaidro, ka elektroauto dzēšana būtiski atšķiras no tradicionālo automašīnu ugunsgrēku dzēšanas.
“Elektroautomobiļos ir litija jonu baterijas, kas var arī uzsliesmot vairākas dienas pēc incidenta,” norāda Kalvāns.
Tāpēc arī pēc automašīnas izvešanas no garāžas glābēji tai sekojuši līdzi līdz nogādāšanai utilizācijas vietā.
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Speciālisti norāda, ka elektroauto īpašniekiem īpaša uzmanība jāpievērš uzlādes drošībai. Mājas elektroinstalācijai jābūt atbilstošai, bet uzlādes iekārtai – tehniski drošai un aprīkotai ar nepieciešamajiem kontroles mehānismiem. Tāpat svarīgi ievērot autoražotāja norādījumus par akumulatora uzlādi un laikus reaģēt uz automašīnas brīdinājumiem par iespējamiem tehniskiem traucējumiem.