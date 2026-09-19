Mangaļsalā manīts lācis - iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem
Pēc saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci iedzīvotāji aicināti ievērot piesardzību, Rīgas pašvaldība informē vietnē "Facebook".
Vienlaikus Rīgas pašvaldības policija (RPP) apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi.
Ziņojums par iespējamu lāča atrašanos Mangaļsalā saņemts sestdien. Policijas darbinieki apsekojuši norādīto teritoriju, tomēr lāča klātbūtne nav apstiprināta.
Neraugoties uz to, iedzīvotāji aicināti būt uzmanīgiem un ievērot drošības pasākumus, ja sastapts savvaļas dzīvnieks.
Iedzīvotājiem tiek atgādināts ka, sastopot lāci, nevajadzētu tam tuvoties vai mēģināt dzīvnieku aiztikt. Tāpat nav ieteicams skriet vai pagriezt lācim muguru. Policija iesaka mierīgi un lēnām atkāpties, vienlaikus izvairoties no tieša acu kontakta ar dzīvnieku.
Iedzīvotāji, kuri pamana lāci vai tā pēdas, aicināti nekavējoties ziņot pa diennakts tālruni 1201. Savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112.