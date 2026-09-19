Mazās Olīvijas slimība progresē ar katru dienu: ārstēšanai nepieciešami 240 000 eiro
Mazajai jelgavniecei Olīvijai nepieciešami 240 000 eiro, lai sāktu ārstēšanu, kas varētu būtiski palēnināt retās ģenētiskās slimības progresēšanu. Meitenīte ir vienīgais bērns Latvijā ar šādu diagnozi, bet medikaments, kas viņai nepieciešams, nav iekļauts valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Līdzekļu vākšanu Olīvijas ārstēšanai sākusi labdarības organizācija “Ziedot.lv”, vēsta Latvijas Televīzija.
Olīvijai slimība jau ir būtiski ietekmējusi ikdienu – meitene vairs nespēj patstāvīgi uzkāpt pa kāpnēm un visbiežāk atrodas mammas vai savu dvīņu brāļu klēpī.
Ģenētiskās analīzes atklājušas slimības izraisītāju. Slimības dēļ notiek smadzenīšu atrofija, un ar laiku bērnam kļūst arvien grūtāk staigāt un runāt.
Olīvijas mamma Karīna Rusecka stāsta, ka ārsti ģimeni brīdinājuši – aptuveni gada laikā meitenes stāvoklis var kļūt tik smags, ka viņa vairs nespēs staigāt. Slimībai progresējot, var zust arī rīšanas reflekss un redze.
Ārstu konsīlijs Olīvijai nozīmējis medikamentu, kas slimību neizārstē, taču var palēnināt tās progresēšanu. Lai sāktu ārstēšanu, nepieciešami 240 000 eiro – šī summa nodrošinātu zāles pirmajiem sešiem mēnešiem. Pēc ražotāja informācijas, medikamenta izmaksas gadā ir aptuveni 480 000 eiro.
Ģimenei šādu līdzekļu nav, tāpēc palīdzību lūdz līdzcilvēkiem. “Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta uzsver, ka šobrīd laiks ir ļoti nozīmīgs, jo ārstēšana var palīdzēt palēnināt slimības attīstību.
Olīvijas mamma savukārt norāda, ka nevēlas padoties, kamēr pastāv iespēja meitai palīdzēt.
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“Ja ir iespēja meitas dzīvi paildzināt, es to gribu darīt. Rokas nedrīkst nolaist,” sacīja Rusecka.
Ģimene vērsusies arī pie valsts institūcijām, cerot panākt medikamenta apmaksu no valsts budžeta. Pagaidām konkrēts risinājums nav panākts.
Tikmēr “Ziedot.lv” aicina cilvēkus palīdzēt Olīvijas ārstēšanai. Ziedojumus iespējams veikt portālā “Ziedot.lv”.