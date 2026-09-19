Kas slēpjas aiz kravas auto šoferu pārgalvīgajiem manevriem?
Pēc divu kravas automašīnu sadursmes Bauskas novadā no jauna aktualizējies jautājums par kravas auto vadītāju braukšanas kultūru. Pēdējā laikā fiksēta virkne bīstamu situāciju, tostarp pārgalvīga apdzīšana un iebraukšana pretējā joslā. 360TV raidījums “Sadursme 360” kopā ar pieredzējušu kravas auto vadītāju un satiksmes ekspertu skaidro, kas veicina šādu rīcību un kādas var būt tās sekas.
Negadījums notika Bauskas novada Vecumnieku pagastā uz autoceļa Skaistkalne–Ķekava. Drīz pēc tam Latvijas Valsts ceļi paziņoja, ka satiksme ir pilnībā bloķēta, un ieteica avārijas vietu apbraukt.
Neilgi pēc avārijas “Sadrusme 360” ieradās notikuma vietā un noskaidroja, ka negadījumā iesaistītas divas kravas automašīnas. Abu smago spēkratu vadītāji nogādāti slimnīcā. Gan “Renault”, gan “Volvo” markas transportlīdzekļiem bija piekabes ar kravu.
Policija ziņo, ka avārijas apstākļi nav zināmi un notiek izmeklēšana. Uzsākts kriminālprocess.
Septembris iezīmējies kā skarbs mēnesis kravas automašīnu šoferiem – fiksēti vismaz desmit dažādi pārkāpumi un bīstamas situācijas.
Pieredzējis smagās automašīnas vadītājs Jānis, komentējot kolēģu braukšanas kultūru, norāda uz distances neievērošanu un pārgalvīgu apdzīšanu. Viņš atgādina, ka nereti smagās automašīnas vadītāji apdzen lēnāk braucošus transportlīdzekļus arī situācijās, kad pretī tuvojas cita automašīna. Pēc viņa domām, šādos brīžos šoferi paļaujas uz pretī braucošā vadītāja reakciju un cer, ka tas laikus pamanīs situāciju un ļaus smagajam auto pabeigt manevru.
“Bet ir jāatceras viena lieta – pretī braucošajam rokās var būt tas pats, kas man šobrīd, – telefons,” viņš uzsver.
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Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis stāsta, ka šādu attieksmi, kad smagās automašīnas vadītājs rēķinās, ka pārējie satiksmes dalībnieki nepieciešamības gadījumā viņam padosies, viņš vērtē kā īpaši bīstamu. Frontālā sadursmē vieglā automobiļa vadītājam un pasažieriem izredzes izdzīvot ir ļoti niecīgas. Vienlaikus šādi negadījumi rada arī būtiskus finansiālus zaudējumus – tiek zaudēta gan krava, gan pats transportlīdzeklis, un viena avārija var izmaksāt vismaz pusmiljonu eiro.
Šoferis Jānis norāda, ka bīstamas situācijas rada arī vieglo automašīnu vadītāji. Viņš novērojis gadījumus, kad pretī braucošs auto pakāpeniski iebrauc pretējā joslā, un nav saprotams, vai vadītājs skatās telefonā, nejūtas labi vai vienkārši nepievērš uzmanību ceļam. Īpaši spilgtā atmiņā viņam palikusi kāda situācija Līgo svētkos, kad pie vieglās automašīnas stūres sēdējusi sieviete, kura vienlaikus skatījusies telefonā un turējusi bērnu klēpī.
Ceļu satiksmes drošības eksperts stāsta, ka izkontrolēt situāciju uz ceļa var tikai paši braucēji. Viņš aicina par katru pamanīto pārkāpumu ziņot policijai pa tālruni 112.
“Jā, mēs ignorēsim šo faktu un vienkārši palaidīsim garām, tad tie pārkāpumi paliks tikai vairāk,” ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.