“Viņam būs vajadzīgs laiks, lai atgūtos...” Atrasts Ungārijā pazudušais “Transleiteri” dalībnieks Lauris Mihailovs
Humora dueta “Transleiteri” dalībnieks Lauris Mihailovs ir atrasts, sociālajos tīklos pavēstījuši viņa tuvinieki. Šobrīd tiek gādāts, lai viņš no Ungārijas varētu atgriezties mājās.
"Beidzot varam teikt, ka Lauris ir atrasts. Lauris ir dzīvs un šobrīd tiek gādāts, lai viņš nokļūtu mājās no Ungārijas,” teikts tuvinieku paziņojumā.
Viņi norāda, ka ceļš līdz Laura atrašanai bijis ļoti smags – tuviniekus vajājusi neziņa, bailes un izmisums. Bijis arī brīdis, kad nebija zināms, vai Lauris vispār ir dzīvs.
Tuvinieki īpaši pateicas kādai sievietei un vīrietim Ungārijā, kuri, pamanot internetā izplatītos meklēšanas sludinājumus, ziņojuši par to, ka redzējuši Lauri. Viņu sniegtā informācija palīdzējusi noskaidrot, ka Lauris ir dzīvs, un devusi tuviniekiem cerību viņu atrast.
Tāpat tuvinieki pateicas Latvijas vēstniecībai Ungārijā par palīdzību un iesaisti.
Vienlaikus tuvinieki norāda, ka Laurim nodarīts pāri, taču šobrīd nav zināms, cik daudz par notikušo viņš pats vēlēsies kādreiz pastāstīt.
“Viņam būs vajadzīgs laiks, lai atgūtos – gan fiziski, gan emocionāli. Šobrīd svarīgākais ir Laura veselība, drošība, miers un iespēja atgriezties mājās pie savējiem,” raksta tuvinieki, aicinot cienīt ģimenes privātumu un netraucēt ar liekiem jautājumiem.
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Meklēšana sākās nedēļas sākumā
Kā jau ziņots, nedēļas sākumā sociālajā tīklā “Facebook” Laura tuvinieki izplatīja aicinājumu līdzcilvēkiem palīdzēt viņu atrast. Tika norādīts, ka Lauris devies uz Ungāriju, bet kontakts ar viņu nebija izdevies kopš sestdienas.
Vēlāk sociālajos tīklos izskanēja informācija, ka pazudušais “Transleiteri” dalībnieks esot atradies.
Tomēr tobrīd Valsts policija informēja, ka tai nav izdevies sazināties ar meklēto personu, lai pārliecinātos, ka ar viņu viss ir kārtībā, tāpēc policija turpināja personas meklēšanu.
Tagad Laura tuvinieki apstiprinājuši, ka viņš patiešām ir atrasts un ir dzīvs.
Noslēgumā tuvinieki pateicas visiem, kuri palīdzēja, dalījās ar informāciju, meklēja, zvanīja, rakstīja un turēja īkšķus par Lauri.
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“Šis stāsts vēl nav beidzies, bet šoreiz patiešām beidzot varam ievilkt elpu un pateikt – Lauris ir atrasts,” viņi raksta.