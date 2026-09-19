Smaga avārija bloķē Tīnūžu-Kokneses ceļu: cietušajiem palīgā steidzas NBS karavīri
Četru automašīnu sadursmes dēļ sestdien ir bloķēta satiksme uz autoceļa Tīnūži-Koknese, informē Valsts policija.
Negadījums noticis remontdarbu posmā, kur satiksmi regulēja pagaidu luksofors.
Kā informē Latvijas armija, 19. septembrī pa autoceļu P80 Tīnūži–Koknese pēc apmācībām Daugavā uz vienības izvietojuma vietu Ogrē devās Zemessardzes 54. Kaujas atbalsta bataljona Tiltlicēju rotas karavīri.
Karavīri bija apstājušies pie sarkanā luksofora signāla, kas bija uzstādīts saistībā ar ceļa remontdarbiem. Tajā brīdī pretējā braukšanas joslā, tieši pirms remontdarbu posma, notika smags ceļu satiksmes negadījums – kravas automašīna ietriecās pie luksofora stāvošajās automašīnās.
Deviņi NBS karavīri nekavējoties devās palīgā cietušajiem. Tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, novērtēts cietušo stāvoklis un sadalīti pienākumi.
Karavīri sniedza cietušajiem pirmo palīdzību atbilstoši dienestā iegūtajām zināšanām un prasmēm, kā arī nepārtraukti uzraudzīja viņu stāvokli līdz mediķu ierašanās brīdim.
Tikmēr pārējie karavīri norobežoja negadījuma vietu un apturēja satiksmi abos virzienos, nodrošinot drošu vidi palīdzības sniegšanai.
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NBS norāda, ka karavīru ātrā un koordinētā rīcība palīdzēja nodrošināt cietušajiem nepieciešamo palīdzību līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim.