Rīgas Tvīda brauciens (19.09.2026.)
Kā ierasts septembrī Rīgas ielās norisinās viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas velo kultūrā - Tvīda brauciens.
FOTO: ar retro tērpiem un sapostiem velosipēdiem Rīgā aizvadīts Tvīda brauciens
Sestdien, 19. septembrī, Rīgas ielās norisinājās viens no Latvijas velo kultūras spilgtākajiem notikumiem – tradicionālais Tvīda brauciens, kas pilsētas ielās pulcēja gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus.
Brauciena dalībnieki bija saposušies klasiskos un retro stila tērpos, bet savus velosipēdus bija izrotājuši atbilstoši pasākuma noskaņai. Rīgas ielās bija sastopami visdažādāko laikmetu modes cienītāji – no 19. gadsimta frakām un vakarkleitām līdz pat 20. gadsimta 70. gadu disko modei.
Tvīda brauciens dalībniekiem ļāva kopīgā izbraucienā baudīt Rīgas ielas un pilsētas skaistākās vietas, vienlaikus atzīmējot Velo svētkus.
Pasākuma laikā tika atbalstīta arī labdarības kustība “Nav bērnības bez velosipēda”.
Par neatņemamu Tvīda brauciena tradīciju kļuvuši arī izteiksmīgākie un radošākie tērpi – to autoriem tika sarūpētas balvas.