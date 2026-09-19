Vecrīgas festivāls “Atvasara” un Aldaru ielas svētki (19.09.2026.)
Sestdien, 19. septembrī, Vecrīga aicina baudīt atvasaru divos vērienīgos pasākumos – “Vecrīgas festivālā. Atvasara” un Aldaru ielas svētkos.
FOTO: Vecrīgā netrūkst ne mūzikas, ne gardumu - vecpilsētu pārņēmuši svētki
Šodien, sestdien, 19. septembrī, Vecrīga aicina baudīt atvasaru divos vērienīgos pasākumos – “Vecrīgas festivālā. Atvasara” un Aldaru ielas svētkos. Doma laukums, Aldaru iela un apkārtējās Vecrīgas ielas visas dienas garumā piepildās ar mūziku, gardumiem, tirgošanos, aktivitātēm un svētku atmosfēru.
“Vecrīgas festivāls. Atvasara” aicina nesteidzīgi izbaudīt Rīgas vēsturiskā centra noskaņu. Visas dienas garumā apmeklētāji var iepazīt vietējo mājražotāju un amatnieku piedāvājumu, nogaršot dažādus ēdienus un dzērienus, piedalīties aktivitātēs, kā arī baudīt koncertus un muzikālus pārsteigumus. Padomāts arī par ģimenēm ar bērniem, bet vakarā festivāla atmosfēru papildinās lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem mūziķiem.
Tikmēr Aldaru ielas svētki no plkst. 11.00 līdz 23.00 aicina doties tālāk pa Vecrīgas vēsturiskajām ieliņām un izbaudīt īpašu svētku programmu. Aldaru iela un tai piegulošās šķērsielas un pagalmi visas dienas garumā būs piepildīti ar mūziku, ēdieniem, izklaidēm un dažādām aktivitātēm.
Uz Aldaru ielas skatuves pie Zviedru vārtiem uzstājas “Xantikvariāts”, “Bukte” un “Athodi Brīnumzemē”, bet muzikālo programmu papildina arī dažādi pārsteigumi.
Līdzās koncertiem apmeklētājus gaida mājražotāju un amatnieku tirdziņš, konkursi un citas aktivitātes. Savukārt viena no Aldaru ielas sānielām šodien pārtapusi par brīvdabas deju grīdu – īpašajā “Silent Disco” ballītē ikviens aicināts izdejoties mūzikas ritmos.
Par dzērieniem un svētku noskaņu visas dienas garumā rūpējas āra bāri, kurus veido pasākuma organizatori – “Ezītis Miglā”, “Garāža” un “FOB”.
Abi pasākumi šodien papildina viens otru, ļaujot vienas dienas laikā izbaudīt dažādas Vecrīgas vietas un noskaņas – no Doma laukuma līdz Aldaru ielai. Tā ir iespēja izstaigāt vecpilsētu, nogaršot ko jaunu, klausīties mūziku un pavadīt septembra dienu svētku atmosfērā.
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Apmeklētāji aicināti šodien doties uz Vecrīgu un baudīt abu pasākumu programmu.